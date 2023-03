L’R-Nord perde pezzi Dopo Coop Canaletto trasloca ForModena, nuova sede al ’Ferrari’

L’R-Nord perde un altro pezzo importante dopo Coop Canaletto, che se n’è andata a fine ’22 lasciando il posto a un discount a marchio Aldi. Sta infatti abbandonando la sua sede qui, poco meno di una decina di anni dopo l’insediamento, ’ForModena’, l’ente di formazione professionale compartecipato dai Comuni di Modena e Carpi e dalla Unione comuni dell’Area Nord. ForModena entro due-tre mesi si trasferirà in un altro luogo simbolo della battaglia contro il degrado e l’abbandono, il Garage Ferrari di via Trento Trieste 33. Questa struttura, mesi fa, è stata acquisita non senza polemiche dal Comune. Per la storia del motorismo è un luogo importante: nel 1929 vi aprì il ’Garage Alfa Romeo - Scuderia Ferrari’, da dove il futuro Drake eseguiva i compiti di direttore del reparto corse dell’Alfa prima della fondazione della Rossa. "Tra due-tre mesi – spiega Francesco Ori, presidente di ForModena – andremo al Garage Ferrari, come già a fine ‘22 aveva ricordato il sindaco Muzzarelli nell’ambito del ’Progetto Periferie’. Stiamo acquistando gli arredi mentre al Garage prosegue il cantiere per i nostri spazi nuovi con aule adatte alle nostre attività didattiche".

Se la razionalizzazione porterà forse miglioramenti al Garage Ferrari, qualche preoccupazione in più c’è per l’R-Nord, gigantesco edificio collocato tra Canaletto sud e strada Attiraglio progettato nel 1970 da Vinicio Vecchi per gli alloggi dei lavoratori del mercato bestiame. Vero è che gli spazi della Coop sono stati quasi subito affittati da Aldi, vero anche che qui la riqualificazione si tenta da un pezzo attraverso investimenti da milioni di euro e acquisti di molti piccoli appartamenti da parte del Comune. Ma il cantiere di Esselunga ancora non c’è e prosegue un degrado sociale difficilmente contestabile. A sollevare dubbi sui destini di questo gigante di cemento è ora Manuela Spaggiari, segretario provinciale di ’Italia al centro - noi moderati’, il movimento politico del governatore della Liguria Giovanni Toti. "LR-Nord – attacca Spaggiari – è il più grande fallimento degli ultimi cinquant’anni visto che vediamo lavori di riqualificazione fermi, spaccio, prostituzione oltre a milioni di euro sprecati. E l’amministrazione comunale tace: il sindaco Muzzarelli, a settembre e dicembre 2021, assicurò tutti in consiglio comunale dicendo che lì c’era una rilevantissima opera di rigenerazione urbana e che erano in corso ‘lavori di manutenzione e riqualificazione delle facciate dell’edificio".

A Spaggiari la situazione pare differente: "A oggi questi lavori sono praticamente fermi e le prostitute e gli spacciatori non se ne sono mai andati mentre la galleria è frequentata da personaggi poco raccomandabili, con risse, ricettazione e sbronze moleste. Vale sempre la pena ricordare che nonostante gli annunci entusiastici dell’amministrazione, gli addii sono continui sia di residenti, come di tanti studenti e privati. Dopo la Coop ora va via anche ForModena mentre il portierato è chiuso da anni e la sede distaccata della polizia municipale pare un esperimento fallito. Anche dell’annunciato cantiere Esselunga ancora non vediamo tracce. Quanti vivono qui sono cittadini di serie B?".

Stefano Luppi