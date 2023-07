Luca Bellei morto a Pievepelago sul lavoro schiacciato dal rimorchio. Sei mesi fa un’altra tragedia a pochi metri di distanza

Pievepelago (Modena), 19 luglio 2023 – Tragedia del lavoro ieri mattina a Pievepelago, dove ha perso la vita il 46enne Luca Bellei, autista dipendente della ditta Mattioli spa di Sassuolo specializzata nel commercio di rottami metallici in tutta Italia.

L’autoarticolato guidato appunto da Bellei, ieri mattina era giunto nella zona del Villaggio Artigianale di Pievepelago, in via Isola Lunga a circa un paio di chilometri dal centro paese, a fianco della statale 324 delle Radici. Erano circa le 10.30 quando l’autista ha posteggiato l’automezzo in un ampio tratto di strada pubblica adiacente ad alcune ditte, scendendo per una manovra di sgancio del rimorchio da effettuare a terra.

Per cause la cui dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’uomo è rimasto schiacciato tra gli ingranaggi dei due cassoni dell’autoarticolato: è possibile che il rimorchio si sia mosso per la leggera pendenza della strada colpendolo. Ma non si esclude un guasto meccanico al freno. Sono accorse in aiuto persone dalle ditte vicine che hanno attivato il servizio medico di Emergenza-urgenza prontamente intervenuto con l’autoambulanza della Fraternita di Misericordia di Pieve, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare: fatale la compressione al torace.

Subito sul posto anche i carabinieri della stazione intercomunale di Pievepelago che sino alle 13 hanno compiuto tutti i rilievi di legge, esaminando la posizione dell’autoarticolato e cercando testimonianze oculari. Sono arrivati anche i responsabili della ditta Mattioli spa tra incredulità e dolore. Il fatto ha destato sconcerto in tutta la zona, dove si faceva notare la triste coincidenza col precedente incidente mortale, che ha visto vittima Stefano ‘Felix’ Felisati di Tagliole: sei mesi fa morì finendo fuori strada con l’auto a poche decine di metri dal tragico infortunio di ieri. La salma del sassolese Bellei è stata recuperata dalle onoranze Rocchi, si attende l’autopsia.