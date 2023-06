Luca Gabrielli e Debora Valisi lasciano il Caffè Concerto, "Non condividiamo la visione dell'assegnatario"

E’ di inizio settimana l’addio a sorpresa di Luca Gabrielli e Debora Valisi, da un anno responsabili della gestione del Caffè Concerto. Marito e moglie hanno di fatto sbattuto la porta, manifestando il loro disaccordo con la visione dell’assegnatario dell’attività, Gustavo Criscuolo della società Rrem srl. "Volevamo portare il nostro bagaglio d’esperienza in questa avventura, ma non ci siamo riusciti", spiega Gabrielli contattato dal Carlino. "C’era di fatto una visione totalmente differente tra cosa doveva rappresentare il Caffè Concerto per noi e quello che ha in mente Criscuolo. Per noi dovrebbe essere un luogo al servizio dei cittadini, accogliente e pieno di calore, mentre per l’amministratore della Rrem è un semplice punto vendita, come uno degli Autogrill che hanno già in gestione, orientato solo ai numeri e ai fatturati". Il rischio, continuando così, "è di allontanare i modenesi che vedevano nel locale un luogo di aggregazione tra i più belli del centro storico".

Inoltre, per Gabrielli, molti problemi erano (e sono) legati alla tipologia di contratti proposti dalla Rrem al personale: "Viene proposta una paga oraria in linea coi contratti nazionali degli autogrill, che è troppo bassa. Per questo motivo è sempre stato difficile trovare camerieri che avessero voglia di instaurare un rapporto professionale stimolante".

vi. ma.