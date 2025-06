Luca Porro brilla nelle amichevoli della Nazionale italiana contro l'Iran

Buone notizie per Anzani e soprattutto per Luca Porro, meno per Giovanni Sanguinetti che nelle gerarchie di Fefé De Giorgi sembra essere superato da Gargiulo. È questo il risultato delle due amichevoli giocate ‘back to back’ dalla Nazionale italiana contro l’Iran, una persa 2-3, l’altra vinta 3-0, tra Cavalese e Padova. Soprattutto nell’ultima uscita il nuovo schiacciatore della Valsa Group ha brillato, risultando il top scorer dell’incontro, con anche il premio di mvp annesso: 15 punti per Porro, col 43% in attacco ed efficienza alta, 2 muri vincenti e ben 3 ace, a fronte di soli 3 errori diretti commessi nell’arco dell’intero match. "Sempre bello giocare qui a Padova davanti a un pubblico (il suo negli scorsi due anni, ndr) competente e appassionato" il messaggio di porro a fine gara che sembra già essere anche un messaggio indirizzato ai tifosi di Modena. Accanto a lui, Simone Anzani ha giocato da titolare entrambe le partite, con 4 punti e 2 muri nella seconda, mentre come detto Sanguinetti è rimasto ai margini, utilizzato per un paio di set a Cavalese e in panchina per tutta la sfida di Padova con in campo invece un più che positivo Gargiulo, messosi in luce alla Lube quest’anno. Ora la testa, per questo primo gruppo convocato da De Giorgi, va alla Vnl con la tappa di Ottawa che inizierà l’11 giugno.

Mercato. Intanto la società gialloblù rimane una delle più attive in questa fase tardiva di mercato. Come riportato da volleyball.it la decisione del giocatore sembra irrevocabile: Sanguinetti vuole andare via da Modena e al momento la piazza più probabile è quella di Milano. Non l’unica però, visto il suo talento e la sua nazionalità, Sanguinetti è una pedina che non avrà difficoltà a trovare una collocazione. Discorso diverso invece per Luciano De Cecco, anche se sembra che il Fenerbahce non abbia del tutto rinunciato all’idea di fare un tentativo. Un tentativo che innescherebbe un domino di alzatori che però adesso sembra molto lontano dal realizzarsi.

Nazionale femminile. Julio Velasco, Massimo Barbolini e il fisioterapista Francesco Bettalico sono partiti ieri alla volta di Rio de Janeiro, dove le azzurre inizieranno il loro percorso in Vnl il 4 giugno contro gli Stati Uniti, per concludere poi la prima Pool l’8 giugno contro le padrone di casa del Brasile. Aggregata al gruppo, ovviamente, anche Gaia Giovannini.

Alessandro Trebbi