Luca Reggiani, a soli 16 anni al Borussia

Un talento made in Modena lascia l’Italia e arriva al Borussia Dortmund. Il club tedesco ha messo sotto contratto il 16enne difensore Luca Reggiani, cresciuto nella scuola calcio del Castelvetro e arrivato a 8 anni al settore giovanile del Sassuolo, che ha lasciato dietro il pagamento del premio di formazione. Nato a Modena il 9 gennaio 2008, i 16 anni appena computi hanno permesso al Borussia di tesserarlo dopo averlo visto all’opera sia da capitano dell’Italia Under 16, sia nell’Under 17 neroverde dove gioca da sotto età. Fisico di spicco, alto 1,90, ha grande capacità in marcatura e un innato senso del gol.