Lucenti (Fd’I):: "La città è ferma"

"La città è ferma, è evidente a tutti, e per rendersene conto basta osservare i lavori già avviati ma lontani dalla conclusione: sul Nido Parco ad esempio, che avrebbe dovuto essere completato, il ritardo è palese e innegabile". Non è per nulla convinto, Alessandro Lucenti (nella foto), di quanto posto in essere fin qua dall’Amministrazione: l’ex vicensindaco, oggi consigliere di Fratelli d’Italia, si esprime anche su ‘tagli’ del Governo che costeranno alla città circa un milione di euro da qui ai prossimi cinque anni. "La questione – argomenta Lucenti - non è chi governa a Roma, ma cosa Sassuolo ha ottenuto fin qua. Si parla di un taglio, di 100-150 mila euro, ma nello stesso anno sono arrivati oltre un milione di euro per investimenti, come la riqualificazione della mensa alla scuola ‘Caduti per la liberà’. E serve coerenza: se in cinque anni abbiamo ricevuto 20 milioni di euro, parlare di allarme per i tagli imposti da qui ai prossimi anni è strumentale e rischia solo di giustificare, in un prossimo futuro, aumenti di tasse cui non risponde una reale necessità". Altro tema è la spesa di 60mila euro per i photored, a proposito dei quali "non c’è un piano chiaro, o almeno questa è l’impressione di chi ha partecipato ai lavori in commissione".