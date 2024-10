Lucenti: "Poesia e corpo, omaggio a Baudelaire"

Che impatto può avere la poesia sui corpi? Questa la domanda che anima la creazione di Balletto Civile ispirata a ‘I fiori del male’ di Charles Baudelaire. Al Teatro delle Passioni di Modena, fino a sabato, andrà in scena ‘Les Fleurs’, un ‘Atto performativo per corpi reali’, con la regia e coreografia di Michela Lucenti che è anche tra i protagonisti sulla scena. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione produttiva di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, e Balletto Civile. Nello spazio antistante l’ingresso del Teatro delle Passioni, mezz’ora prima dell’inizio di ‘Les Fleurs’, va in scena una performance intitolata Déménagement, un duetto sulla lunga storia d’amore tra Charles Baudelaire e Jeanne Duval, con Francesco Gabrielli e Ambra Chiarello. Contemporaneamente, nel foyer del Teatro venerdì e sabato, si può assistere a ‘Les jeux sont faits’ con Attilio Caffarena, Maurizio Lucenti, Angela Teodorowsky, Simonetta Tuberoso.

Lucenti, ‘Les Fleurs’ e Charles Baudelaire: che legame c’è? "Questa creazione di Balletto Civile è assolutamente ispirata ai ‘I fiori del male’ a all’opera di Baudelaire. È un vero e proprio omaggio nei suoi confronti. Per me Baudelaire rappresenta un amore adolescenziale e un artista incredibile. Mi è sempre piaciuto il suo modo di guardare alla città e a coloro che sono ai margini, i derelitti, i reietti, con al tempo stesso l’incredibile forza di trovare anche negli ultimi della Terra il germe della Bellezza, con immagini folli che esprimono salvezza, in un ossimoro. Un messaggio molto attuale: la diversità, come la vecchiaia, devono essere visti anche come una risorsa di vita. A noi interessano i ‘fiori’, ossia la gemmazione che può venire dalla Terra". Come è nata la sua opera? "Noi siamo danzatori ma anche attori, lavoriamo con la musica, il corpo e anche con le parole. Lo spettacolo si presenta come balletto ma anche come recita di poesia e prosa di Baudelaire. È strutturato in capitoli: la prima parte prevede i temi e i personaggi, mentre nella seconda si racconta la città esplosa e scoppiettante".

Che impatto può avere la poesia sui corpi?

"La poesia è la natura primaria su cui lavorare con il corpo. Occorre tradurre con la danza un impianto poetico, per fare avvertire agli spettatori la ritmica e l’emozione, attraverso le coreografie e la parola. La poesia rappresenta un ‘corpo a corpo’ con la parola poetica, e dopo tanta prosa, l’approccio con la poesia è stato una sorpresa, non so se riusciremo ad ‘abbandonarla’".

Maria Silvia Cabri