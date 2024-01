Ludergnani, choc a Montese: "Era ’motore’ del paese"

Incredulità e dolore a Montese per l’improvvisa scomparsa, sabato mattina, del farmacista 59 enne Riccardo Ludergnani.

Un paese ammutolito da questa disgrazia. Bolognese, trapiantato quassù a metà degli anni Novanta, il dottor Ludergnani non era solo il farmacista, il presidente della Pro Loco, un innamorato del suo paese adottivo, un organizzatore di eventi e sempre in prima fila a faticare anche in modo materiale trasportando tavoli e sedie, era anche uno sportivo. Giocava a tennis, a pallone e indossò la maglia della Fc Montese. Poi, la moto. Era un mototurista e faceva parte del gruppo montesino Motoviaggiando, che organizza uscite non solo in Italia.

Tantissime le espressioni di cordoglio pubblicate sui social. Fra queste, Alessandra Righi, pronipote dello scienziato bolognese: "Una persona con una luce speciale, una generosità e limpidezza che non scorderò".

E Marco Ballotta, già portiere dell’Inter, del Modena, di altri club italiani e dirigente sportivo: "Sono rimasto senza parole, ci siamo conosciuti poco, ma avevi sempre un sorriso per tutti". Il giornalista Marco Lombardo di Milano: "Gli amici sono quelli che ti scegli, per affinità di cuore e di vedute, perché senti chi è la persona giusta per farti stare bene. Riccardo lo ha fatto cominciando su un campo da tennis e finendo per realizzare un mio piccolo sogno, perché quando scopri che un paese ci vuole, lo capisci anche dalle persone che incontri. E dalle quali non vorresti mai separarti".

Il sindaco Matteo Deluca e l’Amministrazione comunale hanno scritto: "Riccardo non è stato solo il custode della nostra salute, ma anche un instancabile promotore del nostro paese. La sua dedizione alla Pro Loco e la sua partecipazione attiva negli affari comunali hanno contribuito in modo significativo a plasmare la nostra identità e a rendere Montese un luogo speciale".

La Pro Loco, della quale era presidente, è sotto choc: "Spiegare la persona che eri è impossibile, spiegare il vuoto che lasci lo è ancora di più. Eri roccia e colonna portante, per noi, per la tua famiglia, per tutto il paese. Hai dimostrato a tutti che l’amore per un luogo non passa dalle radici, dalla provenienza, ma solo dall’amore e dalla passione che ci si mette ogni giorno per renderlo speciale, per farlo crescere".

Il Lions Club Montese: "Una persona di grandi valori, che ha dato tanto per la comunità montesina, le cui idee sono state sempre di stimolo anche per i nostri services". Tantissime persone, ieri sera, hanno partecipato al Santo Rosario. I funerali oggi alle ore 14 all’Oratorio del Poggio a Montese. Poi la salma sarà accompagnata al cimitero locale. Walter Bellisi