L’Ue difende ’Agricola Due Vittorie’ "Vietato copiare la bottiglia d’aceto"

La bottiglia particolare creata da ‘Agricola Due Vittorie’ di Soliera è stata riconosciuta come marchio registrato in tutti i paesi dell’Unione Europea. Dunque, vietato copiarne forma e design.

"L’azienda – afferma Michele Maletti, responsabile commerciale – protagonista del settore food e numero uno in Italia nell’Aceto Balsamico di Modena IGP, si è difesa per vie legali dagli illeciti tentativi di imitazione della sua confezione appositamente creata" .

Si è, infatti, rivolta all’Ufficio brevetti della Ue, e ha ottenuto un’importante sentenza da parte dell’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, quindi l’agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell’Unione europea, "che ha appunto confermato la validità della bottiglia dell’azienda come marchio registrato.

E’ una decisione importante, perché in questo modo viene sancito che solo ‘Agricola Due Vittorie’ ha il diritto esclusivo di utilizzare quel tipico contenitore, per forma e design, per confezionare e contraddistinguere il proprio Aceto Balsamico di Modena IGP".

L’aceto Balsamico di ‘Agricola Due Vittorie’, infatti, è un prodotto facilmente riconoscibile anche dalla bottiglia ormai divenuta un’icona nel mercato di riferimento: "Il nostro prodotto di alta qualità – prosegue Maletti – fin dalla nascita della società è confezionato in uno speciale contenitore da tempo divenuto un rinomato simbolo sul mercato e che come tale è largamente apprezzato e ricercato dai consumatori". ‘Agricola Due Vittorie’ ha a Soliera a 16.000 metri quadrati di vigneti biologici.

Nel 2022 ha raggiunto un fatturato di 8 milioni di euro, occupando 14 dipendenti e con più di 50 collaboratori in tutto il mondo. Ha una capacità produttiva di tre milioni di bottiglie.

Maria Silvia Cabri