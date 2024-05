Luigini, ’ritorno a casa’: concerto all’Arena

Allievo e amico di Massenet, ammirato da maestri come Camille Saint-Saëns e Pablo De Sarasate, acclamato come un genio delle musiche per il balletto d’opera, Alexandre Clément Leon Joseph Luigini, violinista, direttore d’orchestra e compositore, fu uno dei più celebri musicisti nella Francia della seconda metà dell’Ottocento, e a lungo i suoi lavori furono apprezzati ed eseguiti dalle maggiori orchestre. Eppure forse non tutti sanno che nelle sue vene scorreva... sangue modenese. Ed è quindi come un ‘ritorno a casa’ e una vera riscoperta il concerto che la Gioventù Musicale e MusicaCantoParola ci proporranno domani alle 17.30 al rinnovato spazio culturale Arena (viale Tassoni 8), grazie al progetto dell’Orchestra sinfonica dell’Università di Parma, diretta da Stefano Zinetti. Verranno eseguiti brani di Luigini, fra cui la Suite op. 12 del ’Ballet Egyptien’, uno dei suoi lavori più apprezzati, e il ’Ballet Russe op. 23’, affiancati da due omaggi a grandi compositori che furono fonte di ispirazione per il musicista franco-modenese, la ’Meditazione’ dall’opera ’Thais’ di Massenet e l’ ’Ave Maria’ di Verdi in una versione per violino e orchestra.

Ferdinando Luigini, nonno di Alexandre, partì da Modena attorno agli anni ‘30 dell’Ottocento: era un trombettista, aveva prestato servizio con Napoleone, e fu chiamato a Lione per suonare al Grand Théâtre. Da Modena portò in Francia la tromba moderna, che fu poi adottata dalle orchestre transalpine. Uno dei suoi figli, Giuseppe, divenne pure strumentista e direttore d’orchestra, e fu il padre di Alexandre, nato nel 1850 e destinato a diventare il più famoso della famiglia Luigini. Da primo violino al Grand Théâtre, nel 1877 fu poi nominato direttore dell’orchestra lionese e vent’anni più ottenne lo stesso ruolo all’Opéra Comique di Parigi, dove il 24 maggio 1899 diresse la prima esecuzione assoluta di ’Cendrillon’ del suo maestro Jules Massenet.

"Nella musica di Luigini – si legge nelle note al programma del concerto – si incontrano la maestosità di Wagner, le trame di Ponchielli e affinità con Ciajkovski, oltre alla mai dimenticata tradizione emiliana. I lavori di Luigini furono eseguiti per anni in tutto il mondo, fino all’avvento dei nazionalismi che giudicarono le opere troppo trasversali e non identitarie, e finirono per farle scomparire". Ben venga dunque la riscoperta di questo autore dalle radici modenesi, che è bello poter nuovamente salutare nella sua terra d’origine.

Stefano Marchetti