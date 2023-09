L’ultima giornata dedicata alla ’fiaba’

Il festival della fiaba prosegue fino a stasera, al Filatoio e in varie location nel quartiere adiacente al Museo Casa Enzo Ferrari con tante iniziative. Si inizia la mattina con il workshop sull’Ashatanga yoga di Adele Pepe e si continua il pomeriggio con le conferenze tenute da Ruggero Loi, una sui tarocchi e l’altra sulla ruota della fortuna. La sera invece è il momento delle esibizioni dal vivo con la performance di danza blacksoulz con coreografia e concept di Elisa Balugani. Per tutta la giornata la cucina del Filatoio è aperta per colazione, pranzo e cena.