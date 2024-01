L’ultima messa al monastero. San Pietro chiude dopo 500 anni: "Un giorno speriamo di tornare"

La chiesa di San Pietro affollata ieri mattina per l’ultima Santa Messa celebrata dai Padri Benedettini, l’ultima prima della chiusura definitiva del monastero che scrive la parola fine ad una storia lunga 500 anni. A celebrare la funzione religiosa l’Abate Dom Giordano Rota, monaco dell’Abbazia di Pontida che si è rivolto ai fedeli invitandoli a non abbandonare comunque la chiesa, a continuare a "venire e vedere" come dice Giovanni nel Vangelo di ieri. "È una giornata particolare – ha detto l’abate – questo monastero nella storia ha visto tante chiusure e tante aperture. Oggi purtroppo è una chiusura ma la speranza rimane quella di avere la possibilità, la forza, i numeri e le comunità per poter ritornare in questa città che ha accolto sempre molto bene la nostra spiritualità e ci ha apprezzato sempre molto".

Proprio i numeri, la crisi delle vocazioni, hanno contribuito alla chiusura del monastero di San Pietro; quattro i monaci rimasti che ora troveranno una collocazione in altri monasteri d’Italia. "Quella di Modena è la prima chiusura di questo nuovo millennio ma purtroppo non sarà l’unica negli anni successivi", ha chiarito l’Abate.

A pesare sul destino di San Pietro è stata senza dubbio anche l’inchiesta giudiziaria che ha investito la comunità monastica modenese. Vicenda legata ad un lascito testamentario di una nobildonna negli anni ‘70 destinato alla parrocchia ma che, secondo l’inchiesta della Guardia di Finanza, venne illecitamente spostato su altri conti correnti in Italia e all’estero dall’ex priore il quale finì indagato insieme a quattro professionisti.

Una vicenda che si è conclusa con la restituzione di tutto il denaro e la remissione della querela da parte della Diocesi e della parrocchia di San Pietro, ma che ha probabilmente accelerato un strada già tracciata. Una storia arrivata al capolinea che lascia l’amarezza in tanti cittadini. "Siamo tutti molto dispiaciuti – le parole di Elena Gasparini, tra i tanti fedeli che ieri hanno voluto partecipare alla Messa – era l’unico ordine religioso maschile della città e viene fatto chiudere, così come un’abbazia che è anche più antica del duomo".

Tra i presenti anche un cittadino inglese, Richard Dawson, da pochi anni a Modena e affezionato al monastero di San Pietro dal primo giorno in cui mise piede in città. "Mio prozio è stato un monaco benedettino in un monastero in Inghilterra – ha detto ieri prima di entrare in chiesa – appena arrivato a Modena scoprii con piacere questo monastero benedettino e sentii subito un’affinità. È veramente un peccato che chiuda".