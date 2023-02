L’ultima mostra di Mazzoli "A caccia di talenti sul territorio"

La si potrebbe definire attività di scouting, di esplorazione del territorio artistico internazionale, quella che manifesta Emilio Mazzoli con l’ultima mostra nello storico spazio di via Nazario Sauro. "Frammenti da lontano", liberamente visitabile fino al 22 aprile, infatti è una collettiva degli artisti Giovanni de Cataldo, Alessandro Giannì, Luca Grimaldi, Diego Miguel Mirabella, Lulù Nuti, Adelisa Selimbašic e Gabriele Silli che hanno realizzato opere per l’occasione (la cura è di Giuliana Benassi). Il mondo della strada e degli ultras entra nelle opere di Giovanni de Cataldo come motivo estetico e antropologico mentre è meno tangibile, come sospesa, la realtà che si vede nelle pitture di Alessandro Giannì dove sono evidenti spunti rinascimentali e digitali insieme. Non con un soggetto, ma con un interrogativo di stampo classico, Luca Grimaldi si domanda invece come dipingere un paesaggio: lo fa attraverso l’estetica del packaging, un modo personale molto diverso dai modi di trattarlo di Diego Miguel Mirabella che trasforma invece il paesaggio in un soggetto drammaturgico. Lulù Nuti affida al disegno la traccia veloce di un ricordo affiorato mentre Adelisa Selimbašic punta su selfie e composizioni fotografiche di un’immagine social e Gabriele Silli propende per l’uso di materiali eterogenei come ferro, bustine da té, carta trattata con l’acido, stralci di pellami. La parola finale al celebre gallerista modenese che ha scelto gli artisti insieme ai figli Mario e Francesco: "La mia è da sempre una galleria di ricerca - dice Emilio Mazzoli -. E’ ovvio ricordare che anche al loro tempo i vari Chia, Paladino e altri erano praticamente sconosciuti all’epoca della prima mostra con noi, molto tempo fa".

Stefano Luppi