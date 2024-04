L’ultima notte modenese di Bruno con gli amici

L’ultima notte modenese di Bruno non poteva essere migliore. Prima di imbarcarsi, ieri mattina, sull’aereo che lo ha riportato in Brasile (dove preparerà l’Olimpiade di Parigi e poi giocherà per due stagioni nel club di Campinas), il mitico palleggiatore ha radunato attorno a un tavolo alla "Bianca" le persone che più hanno caratterizzato la sua gloriosa carriera e in particolare la sua pluriennale presenza all’ombra della Ghirlandina. C’era Vera Mossa, la madre del campione. C’era Catia Pedrini, la "mamma" italiana del fuoriclasse. C’era il compagno di squadra più legato a Bruno insieme a Ngapeth, il "libero" Totò Rossini. E c’era Tonino Panini, il figlio delle re delle figurine Giuseppe, che con Catia e con Giovanni Vandelli ha alimentato la leggenda del volley sul nostro territorio, leggenda cui l’asso verde oro ha contribuito come pochissimi.

Al momento dei saluti finali, commossi e commoventi, a Bruno è venuta in mente la scritta che il cantautore Franco Califano ha voluto sulla…lapide.

"Non escludo il ritorno". E appunto se ne riparlerà, fra non molto. Scommettiamo?

Leo Turrini