L’ultimo grazie a Michelina: "Ha dato gambe alle idee. E ci ha nutrito di cultura"

Modena, 24 agosto 2025 – Per lei hanno suonato l’Adagio di Albinoni e una Partita di Bach, l’Ave Verum Corpus di Mozart e l’Ave Maria di Gounod. Ma l’ultimo saluto alla professoressa Michelina Borsari, fondatrice e anima del FestivalFilosofia, è stato soprattutto un grande coro di voci, di affetto e di riconoscenza: amici, colleghi, amministratori, allievi di più generazioni si sono riuniti ieri mattina alla casa funeraria Terracielo soprattutto per dire ‘grazie’ alla donna e alla studiosa che per tutta la sua vita ha coltivato il valore della cultura che fa crescere le persone e le comunità.

Un tripudio di rose sul feretro di Michelina e la sua foto sorridente, proiettata anche sul maxischermo della sala del commiato. In prima fila i familiari, la sorella Francesca, i nipoti Federico e Caterina, i giovanissimi pronipoti, il sindaco Massimo Mezzetti con la vicesindaca Francesca Maletti, l’ex primo cittadino Giorgio Pighi, Daniele Francesconi, pupillo di Michelina che da lei ha ricevuto il testimone della direzione del festival, e fratel Enzo Bianchi, già priore della comunità monastica di Bose. Ad aprire la cerimonia è stato il rito cristiano delle esequie, officiato da Carlo Bertacchini, con la lettura del Vangelo di Luca sulle ultime ore di Gesù sulla croce. "La filosofia è ricerca di ciò che illumina il nostro vivere", ha detto il celebrante. E la ricerca, il desiderio di conoscere è come una preghiera implicita.

Introdotti da Gianni Gibellini, patron di Terracielo, tanti ‘testimoni’ hanno poi portato un ‘segno’ del loro incontro con Michelina. "È stata una straordinaria interprete della centralità del pensiero. E in un tempo in cui tanti rifuggono la complessità del pensiero, lei si rifiutava di fermarsi alla superficie dei temi", ha detto il sindaco Mezzetti, rivelando che a Michelina Borsari, anni fa, era stato anche proposto di diventare assessore alla cultura ma lei aveva declinato l’invito: "Non sono nata per fare politica, ma per fare cultura". Nel suo impegno per la conoscenza, il dialogo e il confronto delle idee, lei ha comunque fatto politica. "Da lei abbiamo imparato a dare gambe alle idee. E faremo di tutto per continuare", ha sottolineato Daniele Francesconi, direttore del festival, che ha ripercorso tre tappe importanti del percorso di Michelina: il lavoro al San Carlo con il rilancio dei centri culturali, la nascita della Scuola di Alti Studi in una lungimirante ottica internazionale, e appunto il FestivalFilosofia, la sua creatura. "Nella mia vita sono state pochissime le donne amiche, e Michelina è stata una di loro, una donna straordinaria, con un’intelligenza rara", ha esordito Enzo Bianchi, ricordando tutte le volte in cui lei è stata presente nella sua esistenza, nei momenti felici e anche in quelli "di oscurità e di disgrazia". E per salutarla ha citato la preghiera delle preghiere: "Grazie, Michelina, sii benedetta fra tutte le donne". Antonio Gurrado, già allievo della Scuola di Alti Studi, ha poi rievocato gli anni bellissimi trascorsi in un ambiente accademico che era come una comunità, "un luogo che ha dato nuova forma alla nostra identità intellettuale – ha detto –. Michelina Borsari ha cambiato la vita mia e di tanti miei compagni di studi". A dirle grazie anche Erika Martelli, sua ex allieva al liceo Muratori: ha ricordato la prof che arrivava a scuola con una miriade di libri sottobraccio, "conosceva tutto e tutti", aveva "forza e spirito di libertà". E Sibilla Cuoghi, sua amica già dall’adolescenza, è tornata ai tempi del ginnasio, quando Michelina (con cui aveva iniziato a scrivere un libro sui Beatles) già mostrava un talento speciale: "L’unica mente veramente filosofica era la sua". Poi Gianni Valbonesi, artista e "vecchio amico" di Michelina, nonché vicino di casa: "Con la confidenza che c’era fra noi, sono venuto qui a sgridarla per essersene andata troppo presto. Ci incontravamo per strada: io non parlavo d’arte, lei non parlava di filosofia. Quella strada ora sarà molto più vuota". A chiudere il concerto di voci, gli amati nipoti Federico e Caterina: "La zia ha nutrito tanto anche la nostra vita. Le diciamo grazie. E grazie a tutti". L’eredità di Michelina Borsari è proprio in questa ‘paideia’, la capacità di seminare conoscenza, sapere e bellezza. Il suo tesoro consegnato a tutti noi.