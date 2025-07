L’ultimo picnic a Casa Pavarotti. Cala il sipario su ’Musica, Maestro!’

di Stefano MarchettiLa rassegna ’Musica, Maestro!’ nel giardino della Casa Museo Luciano Pavarotti si concluderà domattina con l’ultimo ’Buongiorno!’, ovvero l’ultimo picnic a sette note di questa stagione. Come sempre, ci sarà la possibilità di gustare una golosa colazione all’aperto (con i cestini preparati dalla pasticceria Dondi), ascoltando un concerto dei giovani cantanti della Fondazione Pavarotti. Dopo aver ‘esplorato’ il mondo dell’opera, e in particolare i cavalli di battaglia di big Luciano, il maestro Paolo Andreoli ha scelto di dedicare questo appuntamento conclusivo alle canzoni pop che il tenorissimo introdusse nel suo repertorio. Album come ’Mamma’, con gli arrangiamenti di Henry Mancini, sono stati (e sono tuttora) fra i bestseller di Pavarotti. Il soprano Iolanda Massimo e il tenore Emanuele Pellegrini proporranno dunque un viaggio fra alcuni brani che sono altrettante perle, spesso capaci di esaltare la vocalità e la passione degli interpreti.

Si ascolteranno dunque ’Il canto’, ’Ti adoro’ e ’Buongiorno a te’ dall’album che Pavarotti incise proprio vent’anni fa, ma anche alcuni classici sempreverdi come ’Voglio vivere così’, ’Mamma’, ’La strada nel bosco’ e ’Un amore così grande’. E ’Caruso’, il capolavoro di Lucio Dalla. Poi ’Girometta’, che big Luciano cantò anche nel famoso concerto di Central Park a New York, e naturalmente ’Vivere’, il celebre brano di Bixio che continua a essere un inno alla gioia, alla spensieratezza, all’ottimismo.

Di pregio il cast del concerto, guidato dal maestro Andreoli, docente al Conservatorio Vecchi Tonelli, da sempre protagonista degli eventi della Fondazione Pavarotti, nonché pianista anche nei corsi tenuti da Raina Kabaivanska. Fra le allieve più brillanti di Raina è Iolanda Massimo che lo scorso febbraio si è aggiudicata il primo premio alla 23ª edizione del concorso internazionale Umberto Giordano, oltre al premio speciale come migliore interprete giordaniana. Emanuele Pellegrini ha iniziato il suo percorso già da bambino, cantando nel coro delle voci bianche del teatro dell’Opera di Roma: nel 2022 è entrato al Conservatorio Verdi di Milano per poi trasferirsi al Rossini di Pesaro, nella nella classe del Maestro Gian Luca Pasolini. Ha frequentato anche masterclass con il Maestro José Carreras. Anche per lui sono arrivati importanti debutti e riconoscimenti in importanti concorsi.