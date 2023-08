L’ultimo saluto a Don Lumetti "Per noi era come un fratello"

Una folla, a Madonna di Sotto, per dare l’ultimo saluto a Don Umberto Lumetti. Gremite le navate della chiesa che per oltre 40 anni è stata la ‘casa’ del sacerdote, scomparso nella notte tra domenica e lunedi all’età di 88 anni, dalle quali si sono levati a più riprese applausi ma più spesso sono state percorse dalla commozione di tanta gente che in Don Umberto aveva, si è detto ricordandolo, "un padre, un fratello, un amico, quando non un maestro". Don Giovanni Rossi, già responsabile dell’Unità Pastorale di San Giorgio e oggi Vicario Generale del Vescovo ed il Vescovo emerito Don Luciano Monari a celebrare il rito funebre, in apertura del quale Don Giovanni ha dato lettura della missiva che il Vescovo di Reggio e Guastalla Giacomo Morandi, impegnato all’estero in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ha voluto trasmettere al gregge di Don Lumetti.

Ai tanti che con ‘Berto’, come lo chiamavano qui, ha legato un pezzo importante della sua vita e del suo ministero. Facendone prima punto di riferimento e poi ‘faro’, grazie ad un impegno scandito da "una quotidianità laboriosa e semplice, fatta di accoglienza e condivisione". A Sassuolo era arrivato nel 1980, in aiuto al fratello Achille, parroco di Madonna di Sotto, scomparso nel 2015. In quarant’anni la città è cambiata, ma quello che non sembra essere cambiato, di fronte ad una folla raccolta e commossa che si ammassa anche sul sagrato arroventato dal sole di questo inizio agosto, è il senso più profondo del transito terreno di Don Umberto, che a fine giugno aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio e due giorni dopo è stato colpito da una malattia che lo ha consegnato, dopo un mese di ‘purgatorio’, alla casa nel padre.

"Mi aveva detto di essere ormai pronto ad andare in cielo, ma senza fretta", ha raccontato uno dei tanti sacerdoti che a fine celebrazione hanno affidato all’assemblea il loro ricordo, poco prima che la conclusione della liturgia consegnasse Don Umberto al suo ultimo viaggio verso la natìa San Cassiano di Baiso. "E’ un momento di lutto, ma non di disperazione o di sconfitta. Ma i distacchi – ha detto Don Monari nel corso dell’omelia – sono sempre dolorosi, e ci rendono più poveri". Più poveri, da ieri, lo sono tanti sassolesi, ed è più povera una comunità parrocchiale che, insieme all’ultimo saluto, non ha voluto far mancare a Don Umberto anche il suo ultimo ‘grazie’.

Stefano Fogliani