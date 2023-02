L’ultimo saluto a Maria Benassi "Si è iscritta al Pci giovanissima e non ha mai disertato le urne"

Se ne è andata poche ore dopo il ricovero all’ospedale di Baggiovara, Maria Benassi, la 104enne, iscritta al Pd, probabilmente la più longeva aderente al partito, tanto che anche da Roma il segretario Enrico Letta si è affrettato ad esprimere le condoglianze alla famiglia. "Avrebbe compiuto 105 anni in luglio – dice la figlia Brunella Barbolini – Si è iscritta al Pci giovanissima, subito dopo la Liberazione, ne ha seguito passo a passo tutte le trasformazioni e le vicissitudini". E anche in occasione del congresso in corso per il nuovo segretario nazionale non ha voluto mancare all’appuntamento per la votazione interna riservata agli iscritti del suo circolo di Marzaglia. E’ stato il suo ultimo atto pubblico. "Sebbene aiutata dal bastone ha voluto recarsi al circolo" conferma Brunella, che insieme al marito Franco Ferrari ha accolto in casa, a Cittanova, dove risiedono, la madre Maria dopo la morte del marito camionista, deceduto nel 1977. Si erano conosciuti giovanissimi e si sono sposati nel 1946. "Nel Pci prima e Pd poi nostra madre non è mai stata una militante, avendo sempre preferito dedicarsi alla famiglia. Tuttavia non ha mai voluto mancare a un appuntamento elettorale, che fossero elezioni politiche o amministrative o referendum ha risposto ad ogni consultazione, trasmettendo anche a noi il furore per la partecipazione al voto. E neppure ha mai voluto disertare gli appuntamenti interni di partito". Per decenni, rimasta sola, ha frequentato la Polisportiva di Marzaglia, dove tanti la ricordano, poiché fino all’esplosione del Covid e al lockdown, la domenica giocava a tombola. "Maria – racconta il presidente della Polisportiva Renzo Cingi – mi manca molto. Era sempre gentilissima e carina. Di una affabilità e cordialità fuori dal comune.

Alberto Greco