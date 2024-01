L’ultimo saluto a Martina Miani. Domani mattina i funerali

Si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Mulino di Savignano, come inizialmente previsto, i funerali della farmacista 26enne Martina Miani, rimasta vittima in un incidente stradale avvenuto il 30 dicembre scorso sulla superstrada Ferrara – Porto Garibaldi, a pochi chilometri dall’uscita autostradale di Ferrara Sud. Martina era in macchina da sola. Stava raggiungendo la casa del fidanzato Alessandro, a Massa Fiscaglia, ma in quel maledetto sabato pomeriggio non è mai arrivata a destinazione. Come da programma già annunciato, questa sera alle 19 sarà recitato il rosario, sempre in chiesa a Mulino. Da domani mattina, invece, sarà aperta la camera ardente presso la casa funeraria Parini "Una nuova alba" di Bazzano, proprio a pochi metri da quella farmacia all’interno del centro commerciale Carrefour dove Martina lavorava già da oltre un anno, svolgendo di fatto l’attività per la quale aveva studiato (e che le piaceva molto), essendosi laureata in farmacia. Vista la grande partecipazione che si prevede per i funerali, il Comune ha disposto la chiusura del parcheggio antistante la chiesa di Mulino durante lo svolgimento delle esequie, per permettere che la cerimonia si svolga in piena sicurezza.

m.ped.