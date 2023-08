L’ultimo saluto a Sammy Guagnano "La sua scalata era verso l’infinito"

Una chiesa abbaziale gremita all’inverosimile e colorata dall’azzurro delle divise indossate da centinaia di scout provenienti da tutta Italia, ha accompagnato nella sua ultima e impervia salita, Samuele Sammy Guagnano, il giovane 26enne che ha perso la vita il giorno di Ferragosto sulle montagne della Valtellina. Oltre ai familiari distrutti dal dolore, ma convinti che Samuele "risorgerà a nuova vita", tanti i volti conosciuti presenti: la sindaca Federica Nannetti, quello di Finale Emilia Claudio Poletti, don Emanuele Mucci e don Gianni Gilli, fautori negli anni ‘80 del rilancio dell’oratorio della Pieve e dello scoutismo agesci a Nonantola; don Luigi Ciotti, mons. Lino Pizzi, vescovo di Forlì Bertinoro, il parroco del paese Alberto Zironi e il vescovo di Modena e abate di Nonantola Erio Castellucci, che ha celebrato la messa funebre. L’amico don Paolo Monzani, nel suo accorato intervento, ha voluto ricordare chi era il giovane uomo che è morto "mentre percorreva, assieme agli amici Giacomo e Nicola, una delle sue tante salite, verso l’infinito". Una persona dolce, ma determinata, ha raccontato uno dei famigliari, che fin dalla più giovane età, gli piaceva correre negli spazi aperti, alla ricerca di "sempre nuove vie, forse, alla ricerca di se stesso". Incontenibili le lacrime dei tantissimi amici presenti, che vedevano nel giovane neo laureato in filosofia, un esempio da seguire". L’ultimo commovente commiato, quello dei famigliari, che lo hanno voluto ricordare, strappando qualche sorriso, come "un tipo non sempre comodo, che un giorno per ripicca ritornò a piedi da Modena" ma che, ha rimarcato la madre, "amava in modo particolare la ‘famiglia allargata’ dove ognuno occupava il proprio posto, esprimendo al meglio le loro capacità, in particolare Samuele, che oltre alla fede e allo studio, amava e praticava con passione la musica, suonando la tastiera, il piano, la chitarra, la tromba. La vita comunitaria dello scoutismo e quella con gli amici, spesse volte con in piedi sotto la tavola, davanti a un salame "rubato dalla dispensa di casa" innaffiati da un buon bicchiere di lambrusco. A fine cerimonia, il feretro è stato condotto al cimitero dietro alle antiche absidi della Pieve, da un corteo infinito di persone commosse. Samuele, ha confermato chi lo conosceva bene, era un alpinista accorto e preparato: scarponi, corda e casco come aveva fatto tante altre volte. Poi il caso, la fatalità di essere lì, nel momento sbagliato. Figlio di Leo Guagnano, famiglia molto nota in paese nell’ambito parrocchiale e del volontariato solidale (il nonno collaborava col gruppo Carnevale e il san Benedetto) e della dirigente scolastica Roberta Vincini del Liceo Morandi di Finale Emilia (nonché presidente nazionale Agesci), fratello di Lorenzo, era apprezzato per le sue doti umane non comuni ma anche per la sete di sapere e affrontare le complessità della vita, che lo avevano portato a scegliere la filosofia, laureandosi a pieni voti.

Gian Luigi Casalgrandi