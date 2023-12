L’ultimo saluto all’imprenditore. Lutto cittadino per i funerali di Setti

Sarà domani alle 14.30 il funerale di Fiano Setti, che si celebrerà con una messa a suffragio nella chiesa parrocchiale di Camposanto, il comune dove a lungo ha vissuto e al quale ha legato la sua intensa e lunga attività imprenditoriale.

"Con profondo rispetto e riconoscimento per il suo straordinario contributo alla nostra comunità – ha scritto la sindaca Monja Zaniboni che nella mattinata di ieri ha incontrato il figlio Daniele per concordare quale fosse il desiderio della famiglia – e certa di interpretare il sentimento che anima tutta la cittadinanza di Camposanto, è con dolore e riconoscenza che proclamo il lutto cittadino in onore di Fiano Setti nel giorno delle esequie, rendendo omaggio alla sua memoria e porgendo le mie sentite condoglianze e quelle della giunta ai suoi cari". A Camposanto non c’è angolo della cittadina dove non si colga il segno del passaggio e della mano di questo imprenditore, deceduto a 87 anni nato a Ravarino, fondatore da ultimo del Gruppo Bombonette, realtà che oggi conta un centinaio di dipendenti ed è distribuita su due siti produttivi, Bombonette e Cartoset, inaugurato due anni fa, entrambi a Camposanto. Accanto a suo padre dall’età di 21 anni, e per oltre 46 anni, il figlio Daniele parla di suo padre come di una "persona sempre presente, disponibile per tutti anche per i dipendenti, specialmente per i dipendenti. E’ stato un faro per l’azienda. Gli insegnamenti che mi ha trasmesso sono quelli della onestà intellettuale, della correttezza nei confronti di tutti, tanto dei clienti e fornitori quanto dei dipendenti. Correttezza, onestà e dedizione al lavoro sono i valori che ha lasciato in eredità a me e, ora, al nipote Jacopo entrato in azienda due anni fa". Per comprendere il legame profondo che unisce da settanta anni Fiano Setti, al territorio e alla comunità di Camposanto è sufficiente ripercorrere la sua storia imprenditoriale, che è iniziata negli anni Sessanta con un piccolo scatolificio di cartoni ondulati, Milca, che nel corso degli anni si è trasformato in Ondulati Panaro, azienda ceduta nel 2001, tuttora attiva e presente. In quegli anni acquisisce anche la cartiera Grantorto a Padova, dove inizierà ad affiancarlo il figlio Daniele. Anche questa sarà ceduta insieme ad Ondulati Panaro.

Negli anni Ottanta Fiano fonda Ondulati Santerno a Casalfiumanese, parte della città metropolitana di Bologna, oggi uno degli stabilimenti più belli in Europa per quanto riguarda la produzione di cartone ondulato e con la quale Bombonette intrattiene saldi rapporti. E’ di quegli anni anche la nascita di Modulo Sei, che fa moduli in continuo, pure a Camposanto. Instancabile "seminatore" di aziende, l’elenco delle sue creature comprende però anche Scadif e Lica.

Zaniboni afferma che "la scomparsa di Fiano Setti rappresenta una perdita dolorosa per tutti noi, poiché la sua visione lungimirante ha lasciato un segno indelebile nel nostro comune".

Alberto Greco