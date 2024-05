L’ultimo saluto all’oste Tondelli: "Ha portato luce nelle relazioni"

Centinaia di persone ieri mattina hanno voluto omaggiare Antonio Tondelli, l’oste 71enne dell’Osteria della Luna e dell’Enoteca Tondelli scomparso giovedì scorso. Tanti amici e clienti, ma anche autorità locali come la giunta di Vignola, hanno preso parte alla cerimonia funebre, esprimendo una grande vicinanza alla moglie Carmen e alle due figlie, Eleonora ed Elisa, che ora porteranno avanti l’attività di famiglia. Peraltro, quella dell’enoteca, per la famiglia Tondelli, è una vera e propria tradizione, essendo stata avviata ben 105 anni fa. Nella sua omelia, il sacerdote ha ricordato sia la grande generosità di Antonio, sia la passione che ha sempre profuso nel proprio lavoro. "Era pronto a sfamare un vagabondo – ha tra l’altro sottolineato – come pure a fare ritornare il sorriso tra una coppia, grazie all’immancabile bottiglia che teneva in mano e che apriva sempre con molta cura". Anche l’amministrazione comunale, come si diceva, ha voluto rendere omaggio allo storico oste vignolese, e già nel giorno della sua scomparsa ha diffuso una nota che recita: "L’amministrazione esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Tondelli, ideatore e gestore della Osteria della Luna. Ci lascia un vignolese autentico ed appassionato. Sentite condoglianze alla famiglia".

m.ped.