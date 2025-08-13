L’ultimo viaggio di Veronesi: "Sei sempre stato uno di noi"

"Caro Ferruccio, non so se tu ci abbia mai pensato, ma io sono convinto che Dio si sia servito di te per farci conoscere il dono della bellezza che abbiamo attorno a noi". È una delle riflessioni, toccanti e profonde, che don Luciano Luppi, parroco di Castelfranco Emilia, ha voluto dedicare a Ferruccio Veronesi, durante il rito funebre celebrato ieri mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Tante persone, non soltanto castelfranchesi, hanno voluto salutare Veronesi, decano dei giornalisti, per decenni critico d’arte del "Carlino", che si è spento sabato a 97 anni: erano presenti, tra gli altri, Beppe Zagaglia, amico da sempre di Ferruccio, e Fausto Ferri, già responsabile degli allestimenti della Galleria Civica di Modena, che fu anche allievo di Veronesi alla scuola elementare. Tanti hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai familiari di Ferruccio, la moglie Lucia, la figlia Chiara, la sorella Enrica.

"Ferruccio, noi ti salutiamo proprio come uno di noi. Lo sei stato sempre, hai voluto esserlo sempre: anche quando la carriera avrebbe potuto portarti lontano, hai preferito restare qui, fra noi", ha esordito don Luciano che nella sua omelia ha ricordato alcune caratteristiche di Veronesi, la sua cultura, la sua sagacia, il tratto brillante con cui ha voluto anche lasciare scritta la sua epigrafe funebre, "Dopo una lotta durata 97 anni, il giorno 9 agosto ha dovuto arrendersi alla morte..." "Questa tua frase ci ricorda che tutta la nostra vita è una lotta contro la morte", ha aggiunto il parroco. Ma di quale morte si tratta? La vita può essere lunga o breve ma – ha rimarcato don Luciano – la morte si insinua nella vita quando ognuno comincia a lasciarsi vivere, a trattare tutto in modo superficiale, e quando alle parole si sostituiscono le chiacchiere. In sostanza, quando non si riesce più cogliere il senso vero dell’esistenza.

"E le tue parole, Ferruccio, non erano chiacchiere", ha proseguito il parroco. Proprio perché Ferruccio aveva compreso l’essenza del vivere, riusciva a sorridere con ironia di tutte le meschinità e le miserie del nostro tempo. E con il suo sguardo acuto, ha saputo vedere la bellezza che ci circonda, "una bellezza a chilometro zero".

"Il pezzo migliore sul suo funerale lo avrebbe scritto Ferruccio medesimo, da giornalista arguto e capace come nessuno di autoironia", sottolinea in un post sui social Beppe Boni, già condirettore del "Carlino", concittadino e amico di lunga data di Veronesi.

"Quando gli raccontavo la vita di redazione e i riti dei giornali di oggi, ripeteva sempre che per fare il giornalista ci vuole il fisico – prosegue Boni –. Forse è vero, ma servono soprattutto la passione e la testa, e a Ferruccio non mancavano. Uno che scrive un libro sulle mediocrità della società attuale e lo intitola ‘Odio di scemi misto’ è un piccolo grande gigante".

Stefano Marchetti