L’ultimo Zibaldone Zagaglia, ricordi e poesie

"Lo prometto, questo sarà proprio l’ultimo... Dopo non ne farò più. Ma, sia chiaro, mica smetterò di fare libri", ride Beppe Zagaglia che per questo Natale ci offre ’L’ultimo Zibaldone’ (Artioli editore), una raccolta di racconti, foto, poesie, favole, ‘sbabiozzi’ e naturalmente ricordi, aneddoti, nostalgie, luci e ombre. "Ho voluto metterci dentro un po’ di tutto, qualche testo che ho ritrovato in un cassetto, qualche foto che mi piaceva condividere, un pizzico di memoria, un poco di fantasia", confessa Beppe dall’alto dei suoi fantastici 90 anni (portati benissimo).

Di Zibaldoni, Zagaglia ne aveva già pubblicati cinque, ormai più di due decenni fa, tra il 1999 e il 2005: quelli erano come dei diari dell’anno trascorso, quasi degli almanacchi, c’erano dentro il Pavarotti & Friends, la città che stava cambiando, i fatti e le persone di quella Modena che – inevitabilmente, e meno male – per Beppe resta sempre il centro del mondo. Anche questa volta, tutto gira intorno a quella pioppa piantata nell’ombelico di Modena che si chiama Ghirlandina: però questo Zibaldone è come un riassunto di tanti anni e di tante emozioni, dedicato prima di tutto agli amici, "che sono sempre molti – scrive Beppe –, anche se sempre meno per questioni anagrafiche. Tutti i modenesi che conosco e che mi vogliono bene. Un bene corrisposto perché io da sempre cerco di fare qualcosa che piaccia agli altri, a tutti, beh quasi tutti, ma mi accontento (e anche loro)". Dalla grande dispensa della sua memoria, Beppe recupera volti, momenti, storie: inizia con una preghiera a San Geminiano, rievoca (come ha fatto a Ferragosto ai Giardini) il 30 aprile 1945 e i giorni della Liberazione, immagina le origini dell’aceto balsamico, ritrova le tracce di una gioventù abitata da tanti ragazzi vicini di casa, come quel Luciano che stava con lui nell’Azione Cattolica e "che pensavamo sarebbe diventato un giocatore famoso" poi invece ha incantato il mondo con la sua voce. Molto belle (e per noi inedite) le poesie di Zagaglia, dedicate alla luce, all’amore fatto "di sogni e di carezze mai date o solo sognate", ai desideri, a qualche rimpianto, "Vorrei. Non so neanch’io cosa. Vorrei la mia gioventù con te, come allora, la mano nella mano, le passeggiate nel parco". Un racconto è pure ispirato dal camice da medico che Beppe (pur laureato in Medicina) non ha mai indossato veramente: gliel’aveva fatto fare la sua mamma, il giorno in cui si è iscritto all’università, anche se poi la tesi l’ha discussa un bel po’ di anni dopo...

E in questo gran divagare fra gli argomenti, le stagioni e le età, non potevano non entrare anche il Duomo, l’amato jazz, le Ferrari. E pure Sandrone ("A cui dedicherò il mio prossimo libro, che uscirà fra poche settimane", annuncia Zagaglia). In una foto, sul balcone ci sono i Pavironici con i loro interpreti tradizionali, in un’altra (che è pure nella controcopertina) compare un altro Sandrone che ci sembra di conoscere...

"È questo è quasi un quiz, tipo Settimana Enigmistica: chi è l’impostore?", sogghigna Zagaglia. Eh, in questo Zibaldone il buon Beppe Zagaglia ha messo davvero tutto se stesso: anche quando si diverte a fare il Sandrone.