L’umanità della Maddalena. Nuova luce alle Passioni

Intrigante, misteriosa, spesso dibattuta, la figura della Maddalena ‘abita’ da sempre la storia dell’arte. E ancora oggi ci consegna il suo messaggio: "In un’epoca disumana, in lei possiamo leggere una grande lezione di umanità", sottolinea Valter Malosti, direttore di Emilia Romagna Teatro (Ert), che da domani sera a domenica 15 inaugurerà la sala piccola del Nuovo Teatro delle Passioni portando in scena le ’Maddalene (Da Giotto a Bacon)’ di Giovanni Testori. "È un lavoro che ho iniziato una ventina d’anni e si è trasformato, come un work in progress – racconta Malosti –. L’ho presentato in tantissimi luoghi, dalla chiesetta sperduta fino ai grandi teatri. E ora ha trovato la sua forma definitiva". Lo spettacolo propone un percorso fra una trentina di dipinti e sculture di tutte le epoche su cui Testori, come critico d’arte, allievo di Roberto Longhi, scrisse brevi schede in ‘versicoli’, come li definiva lui. Il racconto è scandito e punteggiato da una ventina di minisuite composte da Carlo Boccadoro ed eseguite dal vivo dall’eclettico violoncellista Lamberto Curtoni, con il disegno sonoro e video di Gup Alcaro.

Cosa significa, innanzitutto, riaprire un teatro?

"Una grande gioia e un grande impegno, soprattutto in un periodo in cui i teatri di solito si chiudono. Il Teatro delle Passioni ha un’importante storia per Modena. Noi intanto apriamo la sala piccola, e lungo la stagione vi porteremo una serie di grandi artisti: ci auguriamo che il pubblico possa tornare a prendere confidenza con questi spazi".

Come nacquero le ‘Maddalene’ di Testori?

"Testori aveva già lavorato sul tema della Maddalena in occasione della mostra a Palazzo Pitti di Firenze nel 1986: tre anni dopo, l’editore Franco Maria Ricci gli chiese alcune schede per un libro d’arte. E lui le scrisse in versi, in un testo che definì un ‘sunto strozzatissimo’. È una raccolta poetica penetrante, con una lingua alta, verticale ma soprattutto emozionale".

Cosa ci racconta quindi la Maddalena?

"Testori ha sempre avuto la speciale capacità di far parlare i personaggi femminili. Alla Maddalena parla come se parlasse a se stesso. E parla a noi. Nella figura della Maddalena, considerata la grande peccatrice, che Cristo accoglie senza alcun giudizio, si legge una grande lezione universale".

Fra tutte le opere che ha selezionato per questo spettacolo, ce n’è una a cui si sente più legato?

"Sono tutti capolavori, ma in particolare mi sento legato alla Maddalena di Francesco Cairo, un pittore del ‘600 che presenta una figura di donna livida e modernissima: credo che sia la Maddalena più ‘testoriana’ di tutte. Peraltro il Cairo dipinse anche altre figure che compaiono nei lavori di Testori come Cleopatra o la stessa Erodiade che la prossima settimana, sempre alle Passioni, ritroveremo nei ‘Lai’. Spesso la Maddalena è ritratta in pianto, ai piedi della Croce, quindi è il confronto con un’umanità dolente. Eppure ci sono autori che la dipingono festante, portata in Cielo dagli angeli".

Dunque una figura fuori dal tempo...

"Certo, e soprattutto nella visione di Giovanni Testori. Il suo ‘dialogo’ con la Maddalena, in tutte le sue raffigurazioni, è molto coinvolgente: non siamo nel passato ma siamo qui, ora, nel presente. E la Maddalena è come una di noi".