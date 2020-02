In occasione del raduno nazionale del ’Vasco Rossi Zocca fan club’ del 2018, sulle vetrine dei negozi di Zocca sono state scritte frasi di canzoni di Vasco. Venerdì, giorno del compleanno del Kom, invece, alle 19, lungo via Mauro Tesi si accenderanno le luminarie con frasi di Albachiara, una delle canzoni più belle della musica italiana. «Da alcuni anni – dice Silvia Balestri, attivissima presidente del ’Vasco Rossi Zocca Fan Club’ – questa iniziativa veniva organizzata a Bologna e anch’io sono andata a vederla. La musica ha questo potere: ci...

In occasione del raduno nazionale del ’Vasco Rossi Zocca fan club’ del 2018, sulle vetrine dei negozi di Zocca sono state scritte frasi di canzoni di Vasco. Venerdì, giorno del compleanno del Kom, invece, alle 19, lungo via Mauro Tesi si accenderanno le luminarie con frasi di Albachiara, una delle canzoni più belle della musica italiana. «Da alcuni anni – dice Silvia Balestri, attivissima presidente del ’Vasco Rossi Zocca Fan Club’ – questa iniziativa veniva organizzata a Bologna e anch’io sono andata a vederla. La musica ha questo potere: ci sono parole e frasi di canzoni che ciascuno di noi collega a momenti vissuti. Quindi ammirare le frasi delle canzoni che ami illuminate è bellissimo. Vedere riproporre questa iniziativa a Zocca è un sogno che si avvera. Vasco é uno dei più importanti cantanti della musica italiana e questa ricompensa se la merita a pieno titolo. Le luminarie arricchiranno Zocca e ogni fan, ogni persona che verrà a Zocca dal 7 potrà vedere l’Albachiara». «Vasco – prosegue – è un punto di riferimento per intere generazioni. Vedere ’Albachiara’ scritta sulle luminarie é una conquista per Zocca che è conosciuta in tutta Italia per merito di Vasco. Il turismo musicale nei piccoli paesini come il nostro è fondamentale. Durante tutto l’anno organizziamo eventi per rendere musicale il nostro paese e per omaggiare Vasco. Questo credo che sia il modo migliore non solo per aumentare il turismo musicale, ma anche per festeggiare e omaggiare quel cantante che é partito da Zocca che non era quasi nessuno per arrivare a fare il concerto dei record di Modena Park». C’è molto entusiasmo tra i fan per l’idea che si sta concretizzando del vice sindaco Federico Ropa. «Una cosa che ci dicono sempre i fan quando arrivano a Zocca – spiega Silvia – é che qui si respira aria di semplicità e di Vasco e che dopo poco ti senti subito come a casa».

Sono attese moltissime persone venerdì a Zocca, in occasione dell’accensione delle luminarie. «Tantissime persone a condividere questa grande emozione con noi – aggiunge Silvia –, con l’amministrazione comunale, con Giamaica srl e con il Blasco fan club. Non mi aspetto solo fan, mi aspetto di vedere anche cittadini zocchesi orgogliosi di questa iniziativa e mi aspetto soprattutto di vedere che chiunque passi per la strada durante l’accensione si emozioni insieme a noi». E poiché resteranno accese fino al prossimi autunno, e quindi anche per il giorno di San Valentino, «il 14 febbraio aspettiamo anche tutti gli innamorati». Il Vasco Rossi Zocca fan club, al termine dell’inaugurazione delle luminarie ha organizzato un aperitivo al Civico 20 a Zocca a 8 euro per tutti e il 29 febbraio il Massimo Riva day, un’altra occasione per venire a Zocca e vedere le luci accese.

Walter Bellisi