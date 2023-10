Luminarie natalizie, al via l’installazione

"Si accenderanno il 25 novembre, quando comincerà il ricco programma di appuntamenti per le feste di fine anno, ma le luminarie natalizie che addobberanno e illumineranno Carpi sono già apparse in vari punti della città". Ad annunciarlo è il Comune di Carpi. Sono infatti iniziate in questi giorni le operazioni di installazione a cura dell’impresa ’Nuova Neon Group 2’ di Serramazzoni, incaricata dal Comune per l’illuminazione coordinata delle festività 2023-2024.

Queste le strade interessate: viale Cavallotti, piazzale Ramazzini, corso Roma, via San Francesco, piazza Garibaldi, via Matteotti, via Sbrillanci, via Aldrovandi, viale Carducci, via Mazzini, corso Alberto Pio, piazza dei Martiri, via Guaitoli, via Bernardino da Siena, via Berengario, corso Fanti, via Duomo, corso Cabassi, via Galilei, via Petrarca.

Alle classiche luminarie stradali si aggiungeranno installazioni in vari punti del centro, come alberi di Natale luminosi, punti per scattare dei ’selfie’, stelle, sfere e calate luminose e altre sorprese.