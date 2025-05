Luna Park, c’è uno spiraglio: "Pronti ad aprire già da giovedì"

Si apre uno spiraglio per l’arrivo del Luna Park a Vignola, anche se nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa. Come è noto, infatti, le giostre avrebbero dovuto essere aperte già da questa sera. Tuttavia, ciò non sarà possibile, perché i giostrai non ritengono idonea, certificati alla mano, la sede individuata dal Comune (piazza della Cooperazione) e puntano a insediarsi lungo via Per Sassuolo, nell’area di proprietà di Coop Alleanza 3.0.

Ieri mattina, per protestare su tale situazione (sono una trentina le famiglie coinvolte), una quarantina di giostrai si sono dati appuntamento sotto al municipio, per chiedere all’amministrazione una soluzione. Il loro coordinatore, Eros Degli Innocenti, ha spiegato assieme a un suo collega venuto apposta da Lodi: "Non è che, se non veniamo a Vignola, possiamo andare da un’altra parte. Gli altri posti sono già assegnati e occupati da tempo. Semplicemente, se non potremo venire a Vignola, dovremo stare senza lavoro per tre settimane. Trenta famiglie senza lavoro".

E Degli Innocenti aggiunge: "Confidiamo ora nell’impegno preso dal sindaco per ripetere l’esperienza dello scorso anno nell’area di Coop, dalla quale abbiamo già il nulla osta. Attendiamo il via in queste ore, per potere aprire giovedì prossimo e limitare i danni, tenendo poi aperto fino a domenica 22 giugno".

Da parte dell’amministrazione confermano il momento interlocutorio: "Dal 2021, da quando cioè è diventata non più disponibile l’area lungo la tangenziale, abbiamo sempre cercato soluzioni, che potessero consentire la tradizionale tappa vignolese del Luna Park. Nel corso dell’incontro odierno (di ieri, ndr) sono state portate alla nostra attenzione ulteriori osservazioni che ci siamo presi l’impegno di approfondire. Al momento però non è stata presa alcuna decisione".

Marco Pederzoli