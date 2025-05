"Luna Park, piazza Cooperazione non è idonea"

Si complica, e di molto, la questione dell’edizione 2025 del luna park di Vignola, che rischia seriamente di saltare. A poco più di una settimana dall’apertura (in teoria le giostre dovrebbero essere attive dal 31 maggio) e dopo l’individuazione da parte della Giunta comunale, avvenuta proprio ieri, di un’area per gli spettacoli viaggianti, c’è comunque l’altissima probabilità che salti tutto e non si faccia niente. A dirlo è lo stesso Eros Degli Innocenti, presidente del consorzio "Parco Ferrari in giostra" e titolare del luna park che dovrebbe insediarsi a Vignola.

"L’area di piazza della Cooperazione individuata dal Comune è, per noi imprenditori, una presa in giro. Già due ingegneri di mia fiducia mi hanno fatto presente che non è idonea. Troppi i dislivelli presenti nel terreno e mancano le vie di fuga. Troppi gli interventi che sarebbero necessari per essere pronti entro il 31 maggio. Inoltre, con tutti i giochi che avremmo previsto di installare, non sapremmo neanche dove parcheggiare i nostri mezzi. Il risultato è che, a queste condizioni, non faremo il luna park, anche perché non ci sono i tempi tecnici per rendere l’area adeguata e sicura. Insomma, nonostante noi ci fossimo mossi per tempo e da tempo chiediamo un’area per lavorare, 30 famiglie rimarranno senza lavoro. E’ una scelta quindi molto dolorosa, anche perché avevamo già il permesso di Coop Alleanza 3.0 a insediarci, come l’anno scorso, nell’area in cui vogliono costruire il nuovo supermercato. Questo – conclude molto arrabbiato Degli Innocenti – non è il modo di trattare gente che lavora".

L’assessore all’Urbanistica, Niccolò Pesci, rileva dall’altra parte: "Dispiacerebbe molto se quest’anno il Luna Park non venisse a Vignola. Devo però confermare quanto già spiegato in precedenza, più volte, a Eros Degli Innocenti. Nella seduta odierna (di ieri, ndr) di Giunta è stata votata la delibera che individua l’area idonea per gli spettacoli viaggianti ed è quella di piazza della Cooperazione. I nostri tecnici hanno fatto le valutazioni del caso e la ritengono adeguata alle esigenze: c’è la luce e martedì verrà installato anche un idrante. Ancora una volta ripeto che l’area di proprietà di Coop poteva essere utilizzata, in via eccezionale, l’anno scorso quando ancora l’Amministrazione non si era dotata di un regolamento apposito. Ora che, anche su sollecitazione della Prefettura e pure delle associazioni di categoria, il Consiglio comunale ha votato il regolamento, si esce dalla fase dell’eccezionalità. Auspichiamo davvero che le famiglie che lavorano al Luna Park possano tornare nella nostra città".

Marco Pederzoli