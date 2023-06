"Luna Park senza casa, rischia di sparire"

"Il prossimo anno non potremo più essere nella nostra storica area. Mi auguro che, di qui a giugno 2024, l’amministrazione comunale individui un’area idonea agli spettacoli viaggianti. Altrimenti, 30 famiglie per quattro settimane rimarrebbero senza lavoro". A parlare è Eros Degli Innocenti, il responsabile del Luna Park che è in corso in questi giorni a Vignola. Degli Innocenti aggiunge: "Il Luna Park a Vignola, grazie alla nostra famiglia, a Vignola vanta una lunga tradizione. Tra le due guerre iniziò mio nonno Guglielmo, poi continuarono mio padre Cesarino e mio fratello primogenito (siamo in 9 fratelli), anch’egli di nome Guglielmo. Da tempo ci sono io a coordinare, che ho già quasi 72 anni. Quest’anno, l’area in cui ci troviamo ci è stata concessa all’ultimo momento, perché inizialmente Ausl aveva detto no (qui dovrebbe infatti sorgere presto il nuovo polo socio sanitario, finanziato dal Pnrr, ndr), poi ha acconsentito. Ma il prossimo anno saremo daccapo, per cui già nei prossimi giorni ho intenzione di incontrare l’amministrazione comunale per chiedere quali intenzioni abbia". Degli Innocenti poi spiega: "Nel giro di tre settimane, al Luna Park di Vignola arrivano anche più di 20mila persone. Anche in annate non del tutto felici, come è questo giugno 2023 caratterizzato dal maltempo, vediamo che i giovani si divertono e quando le giornate sono belle facciamo il pienone. Segno che il Luna Park piace e, secondo noi, può avere un bel futuro. Ma, appunto, occorre un’area adeguata nella quale installare i giochi, e Vignola non l’ha ancora individuata. Se ci fosse abbastanza spazio, potremmo portare altre attrazioni, come le montagne russe".

Da parte dell’amministrazione, l’assessore Niccolò Pesci risponde: "Come amministrazione conosciamo bene la problematica e abbiamo iniziato ad affrontarla fin da quando ci siamo insediati. Il fatto è che aree idonee per una attività di questo genere mancano a Vignola, tanto che in questi tre anni abbiamo sempre cercato di fare svolgere il luna park nel solito sito, ma dal prossimo anno non sarà più possibile. Quindi ora dobbiamo capire come fare; con Eros mi confronto costantemente e andrà fatto un ragionamento approfondito. A onor del vero un’area ci sarebbe, che è quella vicino al mercato ortofrutticolo, ma a Degli Innocenti non va bene. Stiamo cercando di trovare un’altra area, un po’ più vicino magari al centro. L’amministrazione c’è". Da parte sua, Degli Innocenti apre all’area nei pressi del mercato ortofrutticolo: "Piuttosto che non lavorare – ha detto - ci adatteremmo anche a questo".

Marco Pederzoli