Lunario Fest", Riolunato si prepara al capodanno estivo con tanti eventi e spettacoli!"

Domani e sabato torna ‘Lunario Fest’, il capodanno estivo di Riolunato, una festa con tanti eventi e spettacoli e con l’incasso devoluto in beneficenza. Le vie si riempiranno di banchetti di ogni genere, stand gastronomici, bar, attrazioni (come mangiafuoco e giocolieri) e tanta musica. Domani sera spettacolo di Marco Mazzocca, sabato sera concerto di Alberto Bertoli. La fattiva ed importante collaborazione tra l’Associazione Lunario di Maggio e l’Associazione BambinInsieme Onlus permette da dieci anni alla festa di sostenere importanti progetti di Aseop.

Il programma prevede domani dalle 19 ‘Un insolito trio & friends’ e Dj set by Dj Tacc. Alle 21 lo spettacolo di Marco Mazzocca, a seguire Scossa Shock Band. Sabato in piazza Don Antonio Battilani dalle 18.30 dj Fede e animazione latina by Sonny Vee, dalle 22 spettacolo di artisti di strada. Nel piazzale Scuole dalle 17 laboratori e animazioni per bambini a cura di Ente Parchi Emilia Centrale a tema "insetti" e truccabimbi. Al Campo di Bonatt dalle 18.30 Dj set by Dj Tacc più animazione a cura di Radio Bruno con la Strana Coppia e Dj Cuccurullo. Alle 22 l’atteso concerto di Alberto Bertoli poi spettacolo degli Autogol. In piazza del Trebbo, dalle 19.30 Alma Acoustic Trio, quindi alle 21 Valentina Tioli in concerto. A seguire rock con gli Overdrive.

g.p.