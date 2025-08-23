Lunedì a Mirandola tornano gli artisti di strada del Buskers Festival

Si ripeterà lunedì uno degli appuntamenti più curiosi e suggestivi che celebra le abilità e performance degli artisti di strada, il ’Mirandola Buskers Festival’, che si terrà a partire dalle ore 21, nel cuore del centro storico cittadino. Giunto alla sua undicesima edizione, il Festival rappresenta una delle iniziative culturali di punta dell’estate mirandolese, con una varietà di spettacoli itineranti cui si potrà assistere, trasformando le vie e le piazze del centro in un palcoscenico diffuso, animato da giocolieri, acrobati, musicisti, mangiafuoco, clown e street performer provenienti da tutta Italia.

Il pubblico sarà guidato lungo un percorso che attraverserà le principali vie cittadine, con oltre quindici esibizioni dislocate in punti strategici del centro storico. Previste anche esibizioni interattive, spettacoli con strumenti musicali riciclati e per tutte le età, in un mix di suggestioni tra tradizione circense e sperimentazioni urbane. "È un’occasione – dice l’assessore Marco Donnarumma – per vivere la città in modo creativo e dinamico". Il festival sarà anche l’occasione per il ritorno dell’iniziativa ’Fuori tutto’, che vedrà i negozi aderenti proporre promozioni speciali.

Al. Gr.