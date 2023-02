Lungo la Strada del melodramma una pietra per Mirella Freni La figlia: "Emozione speciale"

Lungo la Strada del melodramma a Busseto (Parma), nel cuore dei luoghi verdiani, da ieri brilla una pietra dedicata alla nostra splendida Mirella Freni. "Una vera, grande e speciale emozione", dice Micaela Magiera, figlia della grande cantante, che ieri mattina è intervenuta alla cerimonia, accanto al soprano Eleonora Buratto, testimonial dell’iniziativa. Fra pochi giorni, lunedì 6 febbraio al teatro Comunale, proprio Eleonora Buratto sarà protagonista del galà di beneficenza per i bambini farfalla che sarà dedicato a Mirella Freni, nel terzo anniversario della scomparsa.

La ‘Strada del melodramma’ è nata già da qualche anno, a cura del Museo Renata Tebaldi. Il percorso da piazza Giuseppe Verdi, lungo via Roma, fino al museo, nel centro di Busseto, è ‘costellato’ da pietre intitolate a grandi personalità della musica e della lirica. Una vera e propria ‘walk of fame’ nel nome del grande compositore. Le prime pietre sono state appunto dedicate a Giuseppe Verdi, Renata Tebaldi e Arturo Toscanini, poi negli anni si sono aggiunte – fra le altre – quelle per Giacomo Puccini, Carlo Bergonzi, Maria Callas, Franco Zeffirelli e Placido Domingo: insieme a Mirella Freni, ieri è stata commemorata anche Montserrat Caballé, altra voce meravigliosa. "Mi commuove vedere quanto la mamma sia ancora ben presente nel cuore di tutti, e in tutto il mondo – dice Micaela Magiera –. Proprio pochi giorni fa mi hanno segnalato un bellissimo ricordo sul mensile inglese ‘Opera’ e altri omaggi in vari Paesi. La voce e l’arte della mamma continuano a incantare quanti l’hanno ascoltata e amata".

s. m.