L’Unione e il problema alloggi: "Serve un piano nazionale"

L’impennata dei prezzi degli immobili residenziali registrata in questi anni nel distretto ceramico rende difficile l’accesso alla proprietà o all’affitto e si impone una collaborazione tra pubblico e privato per realizzare politiche abitative efficaci e sostenibili. Che andranno, ovviamente, tenute presenti in fase di redazione dei PUG a fare sintesi delle esigenze di nuove abitazioni, rigenerazioni dell’esistente e politiche ambientali. Questi, in estrema sintesi, i punti affrontati dal ‘tavolo’ cui hanno partecipato Sindaci e assessori alla casa dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e degli altri comuni dell’Unione dei Comuni, oltre ad associazioni di categoria, rappresentanti dei proprietari di alloggi e degli inquilini. L’emergenza abitativa rappresenta sicuramente un problema complesso per il territorio, che richiede analisi strategie coordinata in grado di definire azioni a livello sovraccomunale e ha una importante ricaduta sociale, riflettendosi negativamente sulla stabilità dei lavoratori, sulle famiglie e sulle giovani generazioni per i loro progetti di vita.

Da qui la necessità di un confronto dal quale è emersa, hanno detto i sindaci, "una forte richiesta al Governo di un piano casa nazionale che preveda investimenti ed interventi in ambito fiscale, anche per i piccoli Comuni, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie, e risorse da mettere a disposizione delle politiche abitative, verso le quali è necessario un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori: i Comuni, la Regioni, il Governo centrale, i proprietari immobiliari e gli inquilini".