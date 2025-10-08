"L’università diffusa non contrasta il degrado"

Per Fratelli d’Italia, Luca Negrini ha respinto l’idea che il campus sia un tema politico solo di una parte, sottolineando come si tratti di una "visione" condivisa anche da molte città, non necessariamente guidate dal centrodestra, e soprattutto dagli stessi studenti. Ha quindi ricordato che il gruppo ha sempre sostenuto questa proposta ("ispirata a modelli internazionali") chiedendo anche uno studio di settore che coinvolga l’assessorato ai Rapporti con l’Università. Per il capogruppo, infine, la presenza di una università diffusa non risolve il problema del degrado: "I fatti smentiscono questo aspetto, così come la risposta data dall’assessora".

Maria Grazia Modena (Modena per Modena) ha chiarito che il concetto di campus non appartiene né alla destra né alla sinistra. Pur riconoscendo il valore e la bellezza delle sedi universitarie cittadine, la consigliera ha sottolineato che ciò non corrisponde alla definizione di campus, "inteso come uno spazio unico dove studenti vivono insieme, con servizi integrati come mensa, palestra, sale riunioni e aree comuni". Modena ha quindi criticato l’idea dell’università diffusa, che a suo avviso mira più a dare benefici agli investimenti edilizi che non a migliorare la vita studentesca e la sicurezza dei luoghi.

Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha definito "troppo chiusa" l’Università sostenendo una limitata accoglienza di studenti provenienti da altri atenei. Ha tuttavia espresso fiducia nelle prospettive aperte dal nuovo rettore, auspicando che la città diventi attrattiva per centri accademici di alto livello, anche grazie al progetto del campus. Ha però contestato la scelta della sede della nuova residenza universitaria, ritenendola troppo distante dalle facoltà, sollevando anche dubbi sulla commistione tra lavoratori e studenti, nonché sui costi elevati. Ha concluso ribadendo l’importanza di garantire alloggi accessibili per studenti meritevoli, considerandolo un punto chiave per il futuro due piani della struttura".