L’università ora si allarga Pronto il primo corso di laurea nella sede accademica di Carpi

di Alberto Greco

Unimore si accinge ad avviare tre nuovi corsi di laurea magistrali biennali. Ma, la novità è che è in rampa di lancio anche il primo istituito presso la nuova erigenda sede accademica di Carpi, dove è in costruzione nel Parco Oltreferrovia, con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per questo progetto di espansione dell’università, la palazzina che ospiterà attività didattiche, laboratori ed officine, nonché studi dei docenti di questo corso di laurea. Per i tre nuovi corsi c’è già il via libera del Comitato regionale di Coordinamento delle Università dell’Emilia-Romagna - Co.Re.Co, che ha espresso all’unanimità il proprio parere favorevole all’attivazione di 16 nuovi corsi di laurea a partire dall’anno accademico 20232024.

Si tratta di un primo fondamentale passo che completare un iter piuttosto laborioso che richiede, dopo il via libera da parte dagli organi accademici di ogni singolo ateneo, il parere del Comitato Universitario Nazionale (CUN) e della Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), chiamati ad esprimersi sul rispetto dei requisiti ministeriali richiesti in termini di insegnamenti, carico didattico, numero docenti e dotazioni strutturali, che precedono il via libera definitivo del Ministero dell’Università e della Ricerca. La parte del leone la farà Bologna con 8 corsi, mentre Parma ne avrà 4, Modena – appunto – 3 e Ferrara 1. I nuovi corsi in partenza a Unimore sono le lauree magistrali (secondo livello) in "Teorie e metodologie del digital learning" promosso dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Reggio Emilia col supporto del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, che intende formare la figura professionale del pedagogista esperto nella progettazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi formativi e socio-educativi, con particolari competenze nell’utilizzo dei media e delle tecnologie digitali. Sarà ad acceso libero e in modalità blended, presenza e a distanza.

Poi ’Artificial Intelligence Engineering’ a Modena, di cui sono stati promotori la professoressa Rita Cucchiara ed il professor Costantino Grana, e infine "Master Degree in Sustainable Industrial Engineering" a Carpi, attivati dal Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ ed entrambi in inglese. Il nuovo corso carpigiano, progettato dal professor Paolo Tartarini, anch’esso ad accesso libero nasce da un’iniziativa e dallo sforzo congiunto dell’università di Modena e Reggio Emilia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e del comune di Carpi per rispondere ad esigenze culturali, scientifiche e tecnologiche del tessuto produttivo del territorio. L’obiettivo è formare figure ad elevata specializzazione che siano riferimento per la progettazione e la transizione verso l’innovazione nell’industria manifatturiera. La Fondazione Carpi ne sosterrà il decollo con un investimento di 20 milioni di euro, destinata anche in parte al pagamento dei docenti, ma ciò che è importante - fa sapere Tartarini - è che "Abbiamo già numerose aziende partner che collaboreranno alla riuscita del corso".