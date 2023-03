L’università scalda i motori, 40 aziende pronte a collaborare

Successo per la presentazione ufficiale del nuovo corso di laurea magistrale in Ingegneria industriale con sede a Carpi, avvenuta venerdì in occasione dell’evento di orientamento Unimore. Il professore referente Paolo Tartarini ha spiegato ai tanti intervenuti gli aspetti innovativi e distintivi che caratterizzano il corso che verrà erogato, a partire dall‘anno accademico 20232024, nel Polo Tecnologico carpigiano, attualmente in costruzione nel parco dell’Oltreferrovia. La decisione nasce dallo sforzo congiunto di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Università di Modena e Reggio Emilia e Comune di Carpi per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo del territorio sempre più consapevole dell’importanza di avvalersi di figure professionali altamente specializzate in ingegneria meccanica industriale ma con solide competenze in sostenibilità ambientale ed energetica. Sono attualmente una quarantina, ma il numero è destinato a crescere, le aziende interessate alla nuova realtà universitaria. Una presenza imprenditoriale che consentirà di sviluppare una didattica arricchita da seminari con i professionisti delle aziende, laboratori su applicazioni d’interesse industriale e stage formativi di 6 mesi volti all’occupazione, oltre a team working.

Il corso magistrale in ‘Sustainable Industrial Engineering’ sarà interamente in lingua inglese, per potervi eccedere occorrerà un certificato di conoscenza linguistica B2, oltre a un voto di laurea triennale pari o superiore a 90110. "Il nuovo corso di laurea – afferma Mario Ascari, presidente Fondazione CR Carpi –. rappresenta un’opportunità epocale". "Gli imprenditori stanno accogliendo con grande entusiasmo la possibilità", rimarca il sindaco Alberto Bellelli.

m.s.c.