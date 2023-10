L’università, una questione identitaria

Si parla tanto di candidati sindaci, di progetti per la città, e allora cogliamo la palla al balzo: chi aspira al ’trono’ di Muzzarelli dovrà dirci che cosa intende fare con gli universitari. Non possiamo presentarci al mondo dei ventenni in questo modo, senza alloggi (a prezzi ’umani’), con pochi studentati e nessun autobus notturno. Non è poca cosa, ma una questione identitaria: Modena è una città capace di offrire lavoro e quindi ci sono buone possibilità che chi si formi qui diventi, in pochi anni, un cittadino ’a tutto tondo’ e che metta radici. Investire sull’università significa scommettere sul futuro della comunità. Ma, oggi, ci è richiesto uno sforzo in più.