Luoghi che generano felicità, candidature per creare una mappa

Emozioni positive, impegno, relazioni positive, scopo e significato, successo e senso di riuscita. Sono questi i cinque criteri che devono essere soddisfatti per entrare a fare parte dei ‘Luoghi generativi di felicità’ sul territorio di Carpi, al fine poi di crearne una mappa con bollino identificativo. Dunque, non solo luoghi felici in sé, ma luoghi ‘felicitanti’, nei vari campi, dal lavoro alla scuola, dallo spazio pubblico all’area verde, compreso volontariato, Servizi sociali e sanitari. E’ questo l’obiettivo della campagna che sarà lanciata domani nel corso dell’incontro pubblico promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato, in collaborazione col progetto #GiorniFelici e con il patrocinio di Comune di Carpi e Azienda USL di Modena. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si svolgerà nell’Auditorium della Biblioteca Loria dalle 9 alle 12.30. Tra gli interventi, quello di Letizia Espanoli, tra le più note e apprezzate formatrici nell’ambito socio-sanitario e del Terzo Settore. Quale ruolo hanno le realtà che abitano i territori nella creazione della felicità individuale e collettiva? È a partire da questa domanda che si svilupperà la mattinata, un evento concepito per far germogliare un grande pensiero di rigenerazione del tessuto sociale collettivo del territorio, capace di innescare un profondo processo di empowerment di comunità, a partire da questa idea semplice: è possibile, per le realtà del territorio, fare sistema e co-progettare azioni comuni per la costruzione di una nuova cultura della felicità? L’iniziativa si aggiunge alle numerose altre che, da almeno 2 anni, la Fondazione Casa del Volontariato sta portando avanti, inserite nella cornice del ‘Museo della Felicità’. Quella di domani rappresenterà anche l’occasione per condividere alcune eccellenti progettualità nate sul territorio carpigiano e non solo, inquadrare la cornice culturale e scientifica dei modelli organizzativi capaci di generare felicità individuale e collettiva. "Il benessere di ognuno di noi dipende da tanti fattori – commenta Nicola Marino, presidente della Fondazione Casa del Volontariato –. Quelli che più incidono sulla nostra felicità li possiamo potenziare con azioni consapevoli. Il convegno sarà l’occasione per presentare alcune di queste azioni, e soprattutto rappresenterà un forte invito, rivolto in particolare a terzo settore e istituzioni, ad allearsi per fare sì che ogni luogo, ogni servizio, ogni realtà sociale diventi soggetto attivo per generare la felicità cui ognuno aspira".