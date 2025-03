"Luogo di culto?. Regole precise"

"Ho visto persone entrare nel nuovo centro – dice Claudia Vispi, residente del quartiere – e devo dire che non hanno mai creato problemi. Non saprei dire esattamente cosa facciano all’interno, so che si parla di lezioni di italiano, ma non so bene cos’altro organizzano lì dentro. Sicuramente seguono la loro tradizione e la loro cultura, ed è positivo che abbiano un luogo di ritrovo, ma non credo che definirei un luogo del genere come punto di integrazione. Perché per esserlo dovrebbero esserci anche italiani coinvolti, in uno scambio culturale che includa entrambi. Inoltre, un luogo di culto dovrebbe essere definito chiaramente, con regole precise".