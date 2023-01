Lupa travolta e uccisa da un’auto: scappava spaventata dai petardi

Una giovane lupa spaventata da petardi e scoppi per i festeggiamenti di San Silvestro è morta investita da un’auto dopo che, disorientata, è arrivata su una strada altamente trafficata. E’ accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre, intorno alle 16,40 nella fascia pedemontana della nostra provincia. L’animale, esemplare femmina di circa due anni, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. Il conducente del mezzo tra l’altro non si è nemmeno fermato. E’ stato un altro passante a contattare il Centro di fauna selvatica Il Pettirosso. Purtroppo all’arrivo dei volontari per la lupa non c’era più nulla da fare. I festeggiamenti per salutare l’anno vecchio cominciano sempre prima della mezzanotte, accompagnati da botti e fuochi pirotecnici rumorosi e spaventosi, soprattutto per gli animali. Particolarmente rischioso è il primo pomeriggio, quando la fauna selvatica è in cerca di acqua e cibo e non è in un momento di riposo al riparo da qualche parte; gli animali quindi scappano inconsci del pericolo mettendo a rischio la loro vita e l’incolumità degli automobilisti. "Scoppi e petardi spaventano gli animali che si buttano in mezzo alla strada – spiega Piero Milani, responsabile del ’Pettirosso’ –, trovo l’ordinanza insufficiente poichè sappiamo che il pericolo è maggiore nelle periferie. Lo stesso giorno della lupa abbiamo recuperato anche due poiane, molto spaventate, di cui una si è schiantata contro una vetrata. Ora sono in cura. Pensando al nostro lavoro in generale, l’anno si è chiuso in positivo perché ancora una volta abbiamo superato i 5000 animali recuperati. Sono tutte emergenze, animali selvatici feriti o in difficoltà, pertanto l’attività del nostro centro è sempre più importante sul territorio".Emanuela Zanasi