"Lupi avvistati a Vallurbana"

Altri lupi avvistati sulle prime colline sassolesi. Vallurbana, e più precisamente le campagne circostanti lo Sporting Club, la zona oggetto di segnalazioni che hanno subito infiammato i social. Che si tratti di segnalazioni vere nessun dubbio, visti i mittenti (il direttore del club di via Vandelli, Andrea Sarti, ed il sindaco Gian Francesco Menani) e qualcuno è anche riuscito a fotografare qualche esemplare. Allarme ovvio, peraltro, dal momento che siamo tra Sassuolo e San Michele, e non lontani né dall’abitato della frazione sassolese e nemmeno da una strada particolarmente trafficata come la provinciale che conduce a Prignano.

Una ventina di giorni fa altri lupi erano stati segnalati sempre in quella zona ma anche dall’altra parte della città, ovvero nel quartiere Pista che degrada verso il parco fluviale del Secchia.