Lupi, un altro avvistamento Menani pubblica la foto sui social

Dopo quelli dei giorni scorsi, altri avvistamenti di lupi in prossimità dell’abitato sassolese. A darne notizia è il sindaco sulla sua pagina Facebook, che l’esemplare l’ha anche fotografato invitando la cittadinanza a fare attenzione. "Poco fa – ha scritto il primo cittadino – a Pontenuovo, vicino al mio orto": la zona è quella che dal quartiere pedecollinare si allunga verso San Michele e la Salvarola, non lontano da diverse case, e se è di fine anno l’avvistamento di diversi esemplari a Vallurbana, a ridosso dello Sporting Club, in questo caso si tratta di un solo esemplare, ma la sua vicinanza all’abitato preoccupa. In zona ci sono diversi cittadini che vanno a fare jogging o passeggiate nei campi tra la provinciale 19 che conduce a Prignano e il polo scolastico. La segnalazione ’infiamma’ il web: qualcuno suggerisce come possa trattarsi di un cane, altri stigmatizzano ("terrorismo psicologico") ma più in generale si coglie preoccupazione diffusa. Anche sulla sponda reggiana si susseguono gli avvistamenti e a Sassuolo, come detto, non è la prima volta. Il branco segnalato in prossimità di Vallurbana di recente era stato preceduto da avvistamenti in territorio formiginese, ma a Sassuolo, fino a dicembre, erano stati i cinghiali a tenere banco. Di lupi non si parlava dal 2019, quando podisti e ciclisti che attraversano il parco fluviale avevano dato conto della presenza di esemplari a ridosso del greto del fiume, mentre l’ultimo allarme serio è di 5 anni fa, quando furono trovate tracce inequivocabili – resti di capriolo – nella zona degli Orti sul Secchia.

