Lupo ferito si aggira tra Portile e Montale

E’ ferito ad una zampa, probabilmente a seguito di un investimento. Si aggira spaventato nelle campagne tra Portile e Montale o, almeno, è questa la zona in cui ieri mattina, all’alba è stato avvistato da alcuni residenti. Parliamo di un lupo adulto per rintracciare il quale sono scattate subito le ricerche da parte della polizia provinciale e dei volontari del centro fauna selvatica il Pettirosso. Il presidente, Piero Milani invita i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti ma chiede massima prudenza. "Segnalate magari restando sul posto ma non avvicinatevi – sottolinea – essendo ferito è sicuramente molto dolorante e potrebbe reagire come tutti i cani domestici o selvatici. Quindi non cercate di prenderlo perchè, facendolo spaventare si potrebbero aggravare le sue condizioni cliniche: è più preda che predatore in queste condizioni cliniche e gli animali domestici non corrono rischi: difficilmente si avvicinerà alle case. E’ a rischio setticemia e lo stiamo cercando per poterlo curare" - afferma Piero Milani che ricorda: "Di solito i lupi, in città, vanno in cerca di nutrie ma per i cittadini non ci sono rischi: nessuno avrebbe voglia di avere a che fare con l’essere umano. Da giorni segnalano avvistamenti in zone diverse ma non si tratta di più lupi ma sempre dello stesso esemplare". Ieri sia in mattinata che nel pomeriggio gli uomini della provinciale insieme ai volontari hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle campagne situate nel perimetro di avvistamento, utilizzando anche droni. In un video, girato da un cittadino il lupo cammina tra i campi trascinandosi la zampa ferita, zoppicando. Non si esclude che l’animale sia stato appunto investito da qualche auto in transito. Nel caso di avvistamenti è possibile avvisare la polizia provinciale, i carabinieri Forestali o, appunto, il centro di Fauna Selvatica il pettirosso. La zona è appunto quella delle campagne tra Portile e Montale.