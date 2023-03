Luppi, c’è l’ufficialità Entra nella giunta Greco

Fine dei giochi e delle speculazioni. Ieri mattina il sindaco Alberto Greco ha nominato l’ingegnera Federica Luppi assessora. Sarà lei, dunque – come anticipato dal nostro giornale – a prendere il posto di Antonella Canossa, ’dimissionata’ il 24 febbraio "per il venir meno del rapporto di fiducia". E’ occorsa, dunque, poco più di una settimana per prendere la decisione e ponderare le opzioni sul tavolo. Luppi, 38 anni, assumerà le deleghe a Politiche sociali, salute e mobilità e si occuperà, inoltre, di quelle relative a servizi demografici, servizi cimiteriali e pari opportunità. Iscritta all’Ordine degli Ingegneri, si è fatta apprezzare come esperta nel campo della consulenza e nella formazione sulla sicurezza del lavoro; ha collaborato e collabora con importanti aziende locali tra cui in passato Aimag e Imperiale, oggi LivaNova. "Sono onorata della nomina. Inizio questo percorso con umiltà mettendomi al servizio della comunità". Alberto Greco