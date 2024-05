Luppi può esultare:: "Adesso pensiamo alla sfida con Giulianova"

E’ festa grande in casa Terre di Castelli, con la mente ora alla doppia sfida col Giulianova. Visto che gli abruzzesi hanno un grande seguito di ultras per il ritorno del 2 giugno in casa possibile che lo stadio di Castelvetro non basti: le alternative possono essere io "Ricci" di Sassuolo, oppure Carpi o il "Braglia". "La partita è il giusto coronamento di una grande stagione – spiega il vice presidente Alessandro Luppi – e il risultato più giusto sarebbe stato il 3-0, dopo una prestazione quasi perfetta. Ora andiamo ad affrontare gli spareggi nazionali consci di avere la qualità e la compattezza per poter vincere contro chiunque. Ringraziamo ancora una volta mister Domizzi (ed il suo staff) per la capacità di accompagnare i ragazzi e tutti noi nel percorso di crescita di questo anno". Amarezza per Claudio Gallicchio in casa reggiana. "Siamo molto dispiaciuti per il risultato – il commento – perché abbiamo dato il massimo e purtroppo non è bastato, con gli episodi che ci hanno penalizzato. Abbiamo preso gol dopo nemmeno un minuto di gioco e questo ha cambiato tutto il nostro piano partita".