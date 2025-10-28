Luppolandia dona 64 libri alla biblioteca comunale

È stata formalizzata sabato scorso la donazione da parte dell’associazione Luppolandia di 64 libri per bambini, per un valore complessivo di circa 500 euro, destinati ad arricchire la sezione 0-6 anni della biblioteca comunale.

"L’iniziativa – spiegano dall’amministrazione - rappresenta un importante gesto di attenzione verso la crescita culturale dei più piccoli e testimonia, ancora una volta, la sensibilità dell’associazione nei confronti della comunità sancesarese.

La donazione è frutto dei proventi raccolti durante la Festa della Birra di Villa Boschetti, l’appuntamento che ogni anno, tra fine maggio e inizio giugno, unisce divertimento, musica e solidarietà. L’associazione ha donato anche materiale didattico alla scuola per le attività dei bambini con disabilità e devoluto un contributo ad altre associazioni del territorio per sostenere le attività sociali di contrasto alla povertà e di inclusione sociale".

L’assessore alla Cultura di San Cesario, Rita Rosi, ha così commentato: "Desideriamo ringraziare di cuore l’associazione Luppolandia per il loro costante impegno nel sostenere iniziative che promuovono la cultura, la socialità e la solidarietà sul nostro territorio".

Grazie a questo contributo, la biblioteca comunale di San Cesario potrà offrire ai bambini nuovi strumenti per scoprire il piacere della lettura.

