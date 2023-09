Lutto a Vignola per la morte di Dino Selmi, fondatore della ’Mezaluna’

L’associazione culturale Mezaluna piange la scomparsa, avvenuta qualche giorno fa all’età di 84 anni, del socio fondatore Dino Selmi. "Piangiamo la scomparsa di Dino Selmi – si legge in una nota agli associati - socio fondatore del Gruppo Mezaluna e per tanti anni consigliere dell’associazione. In questi anni Dino è stato non solo un prezioso collaboratore, ma anche un punto di riferimento per moltissime iniziative del Gruppo, ruolo che ha sempre gestito con semplicità e generosità. Grazie, Dino non ti dimenticheremo". L’amico Gianpaolo Grandi poi ricorda che Dino, idraulico di professione con la passione per la storia ha lavorato per diverso tempo presso la Sipe di Spilamberto e ha avuto un ruolo fondamentale nel salvarne diversi documenti rimasti incustoditi per anni e destinati altrimenti ad andare irrimediabilmente dispersi.