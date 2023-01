Lutto all’azienda Gape Due Luigi Vellani stroncato a 42 anni

Profondo sgomento a Roteglia e Sassuolo per la prematura morte di Luigi Vellani, stroncato a soli 42 anni da una grave malattia. Il 42enne viveva a Roteglia con la compagna Lisa e lavorava dal 2015 come impiegato tecnico commerciale nell’azienda ‘Gape Due’ di Sassuolo che si occupa di produzione di stampi e ricambi per l’industria ceramica. "Luigi a causa dei problemi di salute aveva interrotto – dice il fratello Andrea – la sua professione nell’azienda di Sassuolo. Aveva scoperto la grave malattia lo scorso aprile e si era poi sottoposto alle cure e terapie del caso. Luigi era una persona cordiale, sempre sorridente, benvoluto. Aveva tanti amici. Era dedito alla sua famiglia e ai suoi nipoti. Era anche un grande appassionato di moto d’epoca". Stefano Gatti, titolare della Gape Due nonché direttore del 42enne, ricorda che Vellani "era una persona squisita a livello umano e lavorativo. Stimato dai suoi colleghi e clienti, era un dipendente molto preparato e corretto. Lascia un grande vuoto". Numerose le attestazioni di vicinanza che sono subito arrivate alla famiglia Vellani che nel 2010 era stata purtroppo colpita da un altro lutto per la morte, sempre all’età di 42 anni, di Fabrizio, fratello di Luigi. I funerali si svolgeranno oggi alle 10.15 partendo dall’abitazione in via Radici in Monte 124 per raggiungere la chiesa di Roteglia. La salma sarà in seguito tumulata nel locale cimitero. Molti gli amici e conoscenti di Luigi Vellani che oggi parteciperanno all’ultimo addio al 42enne. Vellani lascia la mamma Maria Teresa Maffei, il padre Giovanni, il fratello Andrea con Federica, la compagna Lisa, i nipoti Luca, Greta e Marco, la cognata Franca, gli zii, le zie, i cugini e gli altri parenti. La famiglia del defunto ha ringraziato il dottor Onorato Ferrari e l’assistenza domiciliare di Scandiano per le amorevoli e professionali cure prestate a Luigi.

Matteo Barca