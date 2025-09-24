Lutto nel mondo della moda. Addio a Germana Messori. Col marito fondò la storica Sartoria

"I miei genitori erano un’anima sola e adesso sono di nuovo insieme, anche se la loro mancanza è immensa". Gianmarco Messori, stilista e amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la ‘Sartoria Messori’ di Sassuolo, ricorda la sua amata mamma Germana, venuta a mancare venerdì.

Due anni fa era morto a 76 anni il papà di Gianmarco, Lanfranco Messori, figura storica a Sassuolo: nel 1976, insieme all’adorata moglie Germana, ha fondato appunto la ‘Sartoria Messori’, realtà di eccellenza, stimata a livello interazionale per l’altissima qualità dei suoi abiti su misura. "Mamma ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro, con amore e devozione, inseparabile da papà".

"Quando, otto anni fa, mamma è stata male – aggiunge – papà ha deciso di dedicare tutta la sua vita a prendersi cura di lei, assistendola e restando sempre al suo fianco, con totale dedizione e sempre con il sorriso. Loro sono stati e sempre resteranno un autentico esempio di amore per noi tutti. Resta ora un grande vuoto, con la scomparsa anche di mamma – prosegue il figlio che è entrato nell’azienda di famiglia già alla metà degli anni Novanta – ma ci ‘rasserena’ il fatto di averla sempre avuta a casa nostra, vicini, e di averla vista comunque serena e sorridente, pur nella prova della malattia. I miei genitori sono stati degli angeli che hanno seminato e raccolto amore, come testimonia la costante vicinanza, prima a papà e poi, dopo la sua morte, a noi nel prenderci cura di mamma, dei suoi fratelli Maria, Graziano e Fabrizio, che a turno le dedicavano una intera giornata".

Tra i ringraziamenti per l’affetto e la vicinanza dimostrati a Germana, il figlio ricorda anche Maria Carafoli e il marito Renato Parenti, "che ogni domenica mattina andavano da lei a prendere il caffè", così come la famiglia Lunelli di Trento e la signora Robia "che per due anni ha vissuto sempre con mamma". "Il mio ricordo di papà – prosegue il figlio Gianmarco – non è tanto in azienda, ma accanto alla mamma. Dopo che lei si è ammalata, otto anni fa, lui ogni tanto veniva in sartoria, per portarci un saluto, ed era sempre bello vedere con quale calorosa accoglienza era accolto da tutti. Ha passato a me il ‘testimone’ completamente nel 2007, e sapeva che avrei portato avanti la nostra realtà con il suo stesso amore e passione. Ma il suo posto era con mamma, e quello di mamma era accanto a lui".

Lanfranco era nato a Sassuolo, mentre Germana era originaria di Serramazzoni: si sono sposati agli inizi degli anni Settanta e hanno vissuto a lungo nella città delle piastrelle, per poi trasferirsi con tutta la famiglia a Castelvetro oltre ventina di anni fa. La loro è stata una storia d’amore vissuta tra casa e lavoro: "Mamma lavorava in un maglificio e papà invece nell’ufficio di una ceramica. A metà degli anni Settanta – racconta il figlio – hanno deciso di realizzare qualcosa insieme e hanno dato vita a quella che in origine era un’azienda di produzione di camicie, e che negli anni è arrivata a garantire una intera collezione di abbigliamento. Lei è sempre stata la parte creativa e lui quella economica, contabile. Sempre insieme".

I funerali di Germana si sono svolti questa mattina in forma privata.

Maria Silvia Cabri